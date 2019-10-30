هدف مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد: 1- 0 للشياطين الحُمر (فيديو)

تقدم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف في شباك تشيلسي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”ستامفورد بريدج“ في العاصمة البريطانية لندن في دور الستة عشر ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأحرز راشفورد هدف مانشستر الأول من ركلة جزاء.

الرابطة الإنجليزية : تشيلسي 0 × 1 مان يونايتد | هدف راشفورد د24" ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/p48kHVmaKA — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 30, 2019

ويبدو الصدام مثيرًا بين الفريقين الكبيرين والمدربين المميزين أولي سولسكاير المدير الفني لمانشستر وفرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي.

نجح تشيلسي في عبور فريق جرمسبي في الدور التمهيدي الأخير بنتيجة 7-1 بينما أقصى مانشستر يونايتد فريق روشديل بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما.

وفاز مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في آخر لقاء جمعه بتشيلسي يوم 11 أغسطس الماضي، ولم يفز تشيلسي في آخر 4 لقاءات ضد مانشستر، بينما كان آخر لقاء بين الفريقين في كأس الرابطة يوم 31 أكتوبر 2012 وانتهى بفوز مثير لتشيلسي بنتيجة 5-4.

وفاز تشيلسي ومانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة برصيد 5 مرات، وكان آخر تتويج للمانيو عام 2017 وآخر تتويج للبلوز عام 2015.