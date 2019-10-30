كل ما تريد معرفته عن مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”ستامفورد بريدج“ في العاصمة البريطانية لندن لمتابعة اللقاء المرتقب بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في دور الستة عشر ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويبدو الصدام مثيرًا بين الفريقين الكبيرين والمدربين المميزين أولي سولسكاير المدير الفني لمانشستر وفرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ستامفورد بريدج.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

مشوار الفريقين

نجح تشيلسي في عبور فريق جرمسبي في الدور التمهيدي الأخير بنتيجة 7-1 بينما أقصى مانشستر يونايتد فريق روشديل بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما.

وفاز مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في آخر لقاء جمعه بتشيلسي يوم 11 أغسطس الماضي، ولم يفز تشيلسي في آخر 4 لقاءات ضد مانشستر، بينما كان آخر لقاء بين الفريقين في كأس الرابطة يوم 31 أكتوبر 2012 وانتهى بفوز مثير لتشيلسي بنتيجة 5-4.

وفاز تشيلسي ومانشستر يونايتد بلقب كأس الرابطة برصيد 5 مرات، وكان آخر تتويج للمانيو عام 2017 وآخر تتويج للبلوز عام 2015.

تشيلسي وسياسة لامبارد

يأمل تشيلسي أن يحقق الفوز ويتقدم للمنافسة على لقب هذه البطولة في ظل سياسة المدرب الجديد فرانك لامبارد بتجديد دماء الفريق ومنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا باستمرار مع البلوز في المواسم الأخيرة، ما صنع فريقًا جديدًا لتشيلسي مفعمًا بالحيوية.

ويغيب عن تشيلسي نجم الوسط نجولو كانتي وروبن لوفتوس تشيك، ويعتمد على تشكيلة تضم الحارس ويلي كاباييرو وأمامه الرباعي فيكايو توموري وكورت زوما ورايس جيمس وإيمرسون في خط الدفاع، ويقود خط الوسط جورجينهو وبجواره ماتيو كوفاسيتش وأمامهما ماسون مونت.

ويقود هجوم البلوز في موقعة مانشستر يونايتد الثلاثي كريستيان بوليسيتش وميتشي باتشواي وكالوم هيدسون.

سولشاير.. وغضب الجماهير

يواجه المدرب أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ثورة غضب من جماهير الفريق بسبب عدم وصول نتائج المانيو للمستوى المطلوب في بطولة الدوري والابتعاد عن المنافسة على اللقب، وهو الأمر الذي يجعل المدرب النرويجي باحثًا عن بطولة أخرى يسير بها للأمام لمصالحة الجماهير.

ويعاني مانشستر يونايتد من إصابات بالجملة على رأسها بول بوغبا ونيمانيا ماتيتش وإريك بايلي وديوجو دالوت ولوك شاو وتيموتي منساه وأكسل توانزيبي.

ويعتمد سولشاير على تشكيلة تضم الحارس سيرجيو روميرو وأمامه 3 مدافعين هم هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف وفيل جونز مع رباعي الوسط فريدريك كانوتيه وسكوت ماكتموناي وآرون بيساكا وبراندون ويليامز.

ويقود هجوم مانشستر يونايتد في هذه المواجهة الثنائي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وخلفهما صانع الألعاب السريع جيسي لينجارد.

وأكد محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييج البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن مانشستر يونايتد سيكون تحت ضغوط كبيرة في هذه المواجهة من أجل تحقيق الفوز على تشيلسي رغم كمية الإصابات بين صفوفه ولكن جماهيره أكبر وأكثر غضبًا.

وأضاف: ”سولشاير يدرك جيدًا أن هذه المباراة مفخخة بالنسبة له، والخروج من بطولة في ظل غضب الجماهير من تذبذب النتائج ببطولة الدوري يزيد صعوبات مهمته مع مانشستر يونايتد، وأعتقد أن الفريق تحسن مؤخرًا بالتعادل مع ليفربول تحديدًا“.

وأكد أن مشروع لامبارد مع تشيلسي باهر ونجح في إظهار بصماته سريعًا مع البلوز ولكنه يفكر في السنوات القادمة، وجمهور تشيلسي يدرك تمامًا أن لامبارد يفكر في بناء فريق للمستقبل.