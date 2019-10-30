التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد آرسنال اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يواجه نادي ليفربول نظيره آرسنال، مساء اليوم الأربعاء، بملعب ”أنفيلد“، ضمن منافسات دور 16 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع ليفربول ضد آرسنال خلال شهرين، بعدما سبق أن التقيا في 24 أغسطس (آب) الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز 3-1 في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفين، وسط تفوق واضح على البرازيلي ديفيد لويز.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات عالية إثر فوزه الثمين على ضيفه توتنهام 2-1، واستعادته نغمة الانتصارات بعد التعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1، فيما يعاني آرسنال بعدما خسر أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 0-1، وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره كريستال بالاس 2-2، الأمر الذي أثار الشكوك حول قدرة آرسنال على المنافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع ليفربول لتكريس تفوقه أمام آرسنال الذي لم يتمكن من تحقيق الفوز على ”الريدز“، في آخر 9 مباريات جمعتهما، حيث خسر في 5 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات.

ويدرس المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، إراحة محمد صلاح في مباراة اليوم بعد تجدد إصابته في الكاحل بمباراة توتنهام، فيما يغيب مدافعه الكاميروني جويل ماتيب الذي يعاني من إصابة في الركبة قد تبعده عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

ومن المتوقع أن يدفع كلوب بمجموعة من البدلاء لتجهيزهم ومنح الأساسيين راحة، على رأسهم المدافع الكرواتي ديان لوفرين بدلاً من جويل ماتيب بجانب إمكانية مشاركة ديفوك أوريغي، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، ونابي كيتا، وجو غوميز، وجيمس ميلنر، وريان بريوستر.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال:

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd2، ويعلق عليها علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: هوفر، لوفرين، غوميز، ميلنر.

خط الوسط: تشامبرلين، جونز، كيتا، لالانا.

خط الهجوم: أوريغي، بروستر.

التشكيل المتوقع لآرسنال:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: بيليرين، هولدينغ، موستافي، كولاسينك.

خط الوسط: توريرا، ويلوك، نيلس، أوزيل.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي.