مانشستر سيتي يهزم ساوثهامتون ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل فريق مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتغلب مانشستر سيتي على منافسه ساوثهامتون بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات ثمن النهائي للبطولة المحلية.

أحرز ثلاثية مانشستر سيتي، الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي ومواطنه سيرغيو أغويرو (هدفين) في الدقائق 20 و38 و56.

فما جاء هدف ساوثهامتون الوحيد عن طريق جاك ستيفنس في الدقيقة 75.

كما تأهل كولشيستر لربع النهائي بالتغلب على كرولي تاون بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات ثمن النهائي.

تقدم كرولي تاون بهدف عن طريق داني بلمان في الدقيقة 20.

وعاد كولشيستر بثلاثية عبر لوك نوريس ومايكل لويامبولا لاعب كرولي بالخطأ في مرماه والمالطي لوكي غامبين في الدقائق 22 و53 و79.