ماذا قال لامبارد عن مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية؟

تحدث فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن استعداده لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس رابطة المحترفين.

وقال لامبارد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، يوم الثلاثاء: ”نحن نتحسن، وهذا هو الشيء الأهم في كرة القدم. هذا ما كنا نبحث عنه منذ الجولة التحضيرية، ولقد رأينا الكثير من الأمور الإيجابية خلال الانتصارات السبعة الأخيرة“.

وأضاف: ”لقد توقعت هذا النجاح؛ بسبب طبيعة النادي، فالجماهير تتوقع الأفضل منك سواء مع حظر الانتقالات أو لا، وأنا لا أمانع ذلك“.

وتابع: ”اعتدت على ذلك منذ أن كنت لاعبًا، لا أحاول سماع الكثير من الأحاديث حول المستقبل، فإن قمنا بذلك فسنواجه العديد من المشاكل“.

وعن الخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0، هذا الموسم، أوضح: ”لم أتحدث عن هذا الأمر، لقاء قديم وولى عليه الزمان“.

وأكمل: ”عندما تلعب أمام فريق كبير كمانشستر يونايتد، فهم يستطيعون إيلامك، لقد سجلوا 4 أهداف أمامنا، رغم أدائنا الرائع في هذه المباراة“.

وأردف: ”مواجهة اليونايتد غدًا ستكون فرصة كبيرة للاعبين الذين لم يشاركوا، وليس اللاعبين الصغار فقط“.

وأوضح: ”سأقوم بتغييرات على التشكيل، لا يوجد شيء أفضل من مشاركة اللاعبين البدلاء لمساندتنا، فالبدلاء هم من حسموا مبارياتنا أمام نيوكاسل وأياكس“.

وبسؤاله عن جاهزية الثنائي نغولو كانتي، وأنطونيو روديجر، لخوض مباراة الغد، أجاب: ”لا، ليسا جاهزين بعد“.

وأتم: ”الفارق مع اليونايتد؟ النقاط هي من تتحدث، نحن نرغب بالمزيد ولكننا في حالة جيدة، أما المانيو فهم لا يزالون فريقًا كبيرًا، لقد قاموا بالتعاقد مع 3 لاعبين رائعين“.