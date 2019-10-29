إيمري يؤكد استبعاد غرانيت تشاكا من قائمة مباراة آرسنال ضد ليفربول

إيمري يؤكد استبعاد غرانيت تشاكا من قائمة مباراة آرسنال ضد ليفربول

المصدر: فريق التحرير

حسم أوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، مسألة مشاركة لاعبه الدولي السويسري، غرانيت تشاكا، ضد ليفربول، في المباراة التي تجمعهما في إطار دور الـ16 من كأس كاراباو، غدًا الأربعاء.

ويحل آرسنال ضيفًا على ليفربول بملعب أنفيلد رود، ضمن دور الـ16 من كأس كاراباو، بعد التعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي.

وشهدت مباراة كريستال بالاس غضب تشاكا قائد الفريق، الذي غادر الملعب أثناء تبديله، وخلع قميصه وهو يشير إلى جماهير الغانرز ويوجه لهم العبارات المسيئة، قبل أن يدخل إلى الممر المؤدي لغرف الملابس.

وأكد إيمري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، يوم الثلاثاء، أنه استبعد تشاكا، مضيفًا: ”يجب عليه الاعتذار، وأخبرناه أن يفعل ذلك، خاصة وأنه لا يمكن للاعب أن يخطئ في حق جمهوره“.

وأضاف: ”الآن نحن بحاجة لجميع الأصدقاء، بحاجة لعائلتنا وأنصارنا، نريد الدعم في جميع المباريات، جرانيت لا يشعر بذلك مع المشجعين، لكننا تحدثنا معه“.

وأكمل: ”تشاكا سلوكه مثالي في التدريبات مع المجموعة ومع النادي بالكامل، هو يعلم أنه كان مخطئًا ويشعر بغضب شديد مما قام به، لكنه مثل أي لاعب كرة قدم يحتاج إلى المشجعين دائمًا“.

وعن شارة القيادة: ”لقد قررت أن تشاكا هو القائد لما يمتلكه من صفات وقيم واحترام، كما أنه قائد منتخب بلاده، لكنه يوم الأحد كان مخطئًا، ولا تظهر تلك التصرفات من قائد الفريق“.

واختتم: ”لقد أصبحت الظروف الآن مختلفة، لنرى ما سيحدث“.

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