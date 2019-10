إيمري يؤكد استبعاد غرانيت تشاكا من قائمة مباراة آرسنال ضد ليفربول

حسم أوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، مسألة مشاركة لاعبه الدولي السويسري، غرانيت تشاكا، ضد ليفربول، في المباراة التي تجمعهما في إطار دور الـ16 من كأس كاراباو، غدًا الأربعاء.

ويحل آرسنال ضيفًا على ليفربول بملعب أنفيلد رود، ضمن دور الـ16 من كأس كاراباو، بعد التعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الماضي.

وشهدت مباراة كريستال بالاس غضب تشاكا قائد الفريق، الذي غادر الملعب أثناء تبديله، وخلع قميصه وهو يشير إلى جماهير الغانرز ويوجه لهم العبارات المسيئة، قبل أن يدخل إلى الممر المؤدي لغرف الملابس.

This view of Granit Xhaka being substituted is crazy. Remember, this guy is the CAPTAIN of Arsenal. Disgusting behaviour to disrespect the club and the fans. ???? pic.twitter.com/Gcv0A5w9Bd

وأكد إيمري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، يوم الثلاثاء، أنه استبعد تشاكا، مضيفًا: ”يجب عليه الاعتذار، وأخبرناه أن يفعل ذلك، خاصة وأنه لا يمكن للاعب أن يخطئ في حق جمهوره“.

وأضاف: ”الآن نحن بحاجة لجميع الأصدقاء، بحاجة لعائلتنا وأنصارنا، نريد الدعم في جميع المباريات، جرانيت لا يشعر بذلك مع المشجعين، لكننا تحدثنا معه“.

Granit Xhaka being jeered by his own fans ???????? no player deserve this no matter the situation. The hate on him is too much. Xhaka is a fantastic player. It's so disappointing, though I'm not in support of his reaction. The fans pushed him though. Emery is the problem of Arsenal pic.twitter.com/F1Nsm8DwrA

— Pablo Quavo (@pabloquavo1) October 27, 2019