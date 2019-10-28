صحيفة: لاعبو آرسنال يدعمون غرانيب تشاكا ضد الجماهير

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الإثنين، أن مجموعة من لاعبي آرسنال تفقدوا أحوال زميلهم غرانيت تشاكا، بعد خروجه من الملعب غاضبًا، عقب تعادل آرسنال 2/2 مع كريستال بالاس، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخرج المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال اللاعب تشاكا في الدقيقة 61، وسط صيحات الجماهير ضد اللاعب السويسري الذي رفع يديه حول أذنيه قبل أن يوجه لهم ألفاظًا نابية، ويمزق قميصه قبل مغادرته الملعب فورًا.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن عددًا من لاعبي آرسنال ذهبوا لزيارة تشاكا في منزله عقب نهاية المباراة، إذ ذكرت تقارير صحفية أخرى أن اللاعب غادر الملعب فورًا متوجهًا إلى منزله بعد تبديله.

وأضافت الصحيفة، أن لاعب الوسط الأوروغواياني لوكاس تورييرا بدا غاضبًا من هتافات الجمهور المعادية لتشاكا، ليقوم زميله هكتور بيليرين بتهدئته.

– قائد ارسنال غرانيت تشاكا خرج غاضباً.

pic.twitter.com/LSY1uyCXQy — ميديا البريميرليغ (@EPL4Media) October 27, 2019

ورفض إيمري مناقشة إمكانية تجريد تشاكا من شارة قيادة آرسنال عقب سلوكه، وقال عقب المباراة: ”سنتحدث معه، في لحظة كان متوترًا للغاية، ردة فعله كانت خاطئة، الآن علينا أن نتحلى بالهدوء والحديث معه بين جدران النادي بشأن ردة فعله“.

وأضاف: ”نحن هنا بسبب المشجعين، نلعب من أجلهم ونحتاج لاحترامهم، سواء هتفوا لنا أو انتقدونا، الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن شارة القائد، لكننا نعمل مع كل لاعب لمساعدته على التعامل مع الضغوط“.

واستطرد إيمري ”يمكننا اللعب بقلوبنا وأحيانًا نشعر بالغضب في اللحظات الصعبة، لكن يتوجب أن نتحلى بالذكاء، تعرضت لمواقف مشابهة في السابق، لكن في هذه الأمسية كان التواصل بين المشجعين والفريق مميزًا، كانت هناك حادثة واحدة فردية لكنهم شجعونا ونحتاج لاحترامهم“.

وفي سبتمبر الماضي أعلن أوناي إيمري أن لاعب خط الوسط غرانيت تشاكا، سيكون القائد الجديد للغانرز خلفًا للوران كوتشيلني، الذي رحل عن صفوف المدفعجية.

وانضم تشاكا، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى آرسنال، قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، صيف العام 2016، وسجل للغانرز 11 هدفًا وصنع 17 في 144 مباراة.