الدوري الإنجليزي.. قوة ليفربول الذهنية تهزم نيوكاسل وغوارديولا يخشى مواجهة الكبار

لم يتم الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد ولو لمرة واحدة عند احتساب ركلة جزاء أو عند طرد لاعب خلال الجولات التسع الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. لكن منافسات هذا الأسبوع شهدت جدلًا بشأن 5 قرارات تحكيمية.

القرار الأكثر أهمية كان على ملعب آرسنال في استاد الإمارات حين ألغى الحكم هدفًا في الدقائق الأخيرة أحرزه سقراطيس باباستاثوبولوس لأصحاب الأرض بسبب وقوع مخالفة خلال الإعداد له.

وكان من الممكن أن يضمن هذا الهدف فوز آرسنال بعد أن عدّل كريستال بالاس تأخره بهدفين إلى تعادل 2/2. وعقب المباراة انتقد أوناي إيمري مدرب آرسنال اهتزاز مستوى الحكام.

وأهدر مانشستر يونايتد ركلتي جزاء في الفوز 3/1 أمام نوريتش سيتي. واُحتسبت الركلتان بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد. وتعجب أولي جونار سولشاير ودانييل فاركه مدربا الفريقين من القرار.

وقال سولشاير مدرب يونايتد مازحًا: ”كنت سأشعر باستياء لو اُحتسبت أول ركلة ضد فريقي. لكن ماركوس (راشفورد) أحسن التصرف وأهدرها“.

ويرى جوردان هندرسون قائد ليفربول أن ذهنية الفريق التي تطورت تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب مكنت ليفربول من قلب الطاولة أمام توتنهام هوتسبير والحفاظ على فارق النقاط الـ6 في صدارة الترتيب عن أقرب المنافسين مانشستر سيتي.

وهزّ هاري كين مهاجم توتنهام شباك ليفربول في أول دقيقة في المباراة ما شكل صدمة لجمهور ليفربول في عقر داره على ملعب أنفيلد أمس الأحد، لكن ليفربول عاد في النتيجة ليحقق الفوز بهدفي هندرسون ومحمد صلاح في الشوط الثاني.

وقال هندرسون: ”كلمة السر تكمن في ذهنية الفريق التي تطورت على مدى السنوات القليلة الماضية، غيّر المدرب المخضرم هذا فينا كثيرًا، في أي وقت نواجه موقفًا عصيبًا نتماسك ونستعيد قدرتنا مجددًا، علينا أن نحافظ على هذا طيلة الموسم“.

وتعرض غرانيت تشاكا قائد آرسنال لصيحات استهجان من جماهير ناديه في التعادل أمام كريستال بالاس، ولم يحسن القائد الغاضب التعامل مع ردود الفعل حيث وضع يده على أذنه قبل أن يخلع قميصه ويركض إلى خارج الملعب وسط تعالي الصيحات ما أثار مخاوف بشأن مستقبل اللاعب السويسري مع النادي اللندني.

ورفض إيمري مدرب آرسنال تجريد اللاعب من شارة القيادة بينما طلب أيان رايت المهاجم السابق في الفريق أن يقدم تشاكا اعتذارًا للجمهور وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”تحلى جمهور آرسنال بالصبر معه، إنه مدين للجمهور بالكثير، عليه أن يعتذر، هذا هو اللاعب الذي يتقلد شارة القيادة.. هذا ليس تصرفًا يليق بقائد الفريق“.

واستغرق الأمريكي كريستيان بوليسيتش بعض الوقت للتأقلم في صفوف تشيلسي منذ انضمامه قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الأخيرة. وجاءت الثلاثية التي أحرزها في مرمى بيرنلي في وقتها تمامًا لتبرهن على قدرات الجناح الأمريكي حين يكون في أفضل مستوياته.

وكان على بوليسيتش التحلي بالصبر في مواجهة منافسة شرسة مع مهاجمين شبان آخرين في تشيلسي، ويبدو أن قرار المدرب فرانك لامبارد بمنح اللاعب فرصة للتأقلم مع محيطه الجديد كان خيارًا ذكيًا.

وقال بوليسيتش عقب فوز تشيلسي 4/2 أمام بيرنلي: ”كان يومًا استثنائيًا. كل ما أريده هو أن ألعب وأن أساعد الفريق وأن يكون لي بصمة في الملعب“.

أما بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي فقد اعترف أن غياب المدافع ايميريك لابورت يمكن أن يشكل خطرًا على الفريق عند مواجهة فرق قوية في ظل تفاقم أزمة خط الظهر في الفريق.

وخسر حامل اللقب جهود أولكسندر زينتشينكو ورودري حيث انضما إلى لابورت المصاب منذ فترة طويلة.

وحقق سيتي فوزًا مقنعًا بنتيجة 3/0 أمام أستون فيلا السبت الماضي لكن طرد فرناندينيو في الدقائق الأخيرة من المباراة كان بمثابة انتكاسة جديدة لدفاع فريق المدرب غوارديولا.

وقال المدرب الإسباني الذي سيخوض مباراة كأس الرابطة غدًا الثلاثاء أمام ساوثهامبتون دون فرناندينيو: ”أتمنى أن يعود لابورت وأن يعود الجميع“، بالتأكيد حين تخسر جهود لاعبين في مراكزهم لا أعرف ما سيحدث أمام الفرق القوية، لكني لن أصف الأمر“.