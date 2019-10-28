ستيف بروس: نيوكاسل يواجه مهمة صعبة للبقاء بعيدًا عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي

يعتقد ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد، أن فريقه يواجه مهمة صعبة للبقاء بعيدًا عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله 1-1 على أرضه مع وولفرهامبتون واندرارز، أمس الأحد.

وتقدم نيوكاسل خلال الشوط الأول بضربة رأس قوية من جمال لاسيلس لكنه ضل طريقه مع بداية الشوط الثاني عندما تعادل جوني أوتو للضيوف بعد خطأ من الحارس مارتن دوبرافكا.

وكان يمكن أن تزداد الأمور سوءًا بالنسبة لنيوكاسل بعد أن أنهى وولفرهامبتون المباراة بشكل قوي عقب طرد شون لونجستاف بسبب مخالفة عنيفة ضد روبن نيفيز.

ولم يفز نيوكاسل سوى بمباراتين فقط في الدوري هذا الموسم ويتقدم بمركز واحد ونقطة واحدة على منطقة الهبوط.

وقال بروس: ”نأمل أن نحقق بعض النتائج الجيدة. نقطتان أو ثلاث تفصل 11 فريقًا. نريد أن نتقدم في الترتيب، لكني أدرك تمامًا صعوبة المهمة“.

”في آخر عامين لم يختلف الوضع منذ صعود النادي‭‭ ‬‬(للدوري الممتاز)“.

وبدا الإحباط على بروس بسبب تعادل وولفرهامبتون، قائلًا إن دوبرافكا اتخذ قرارًا سيئًا في التعامل مع التمريرة العرضية التي أدت للهدف لكنه يشعر بالتفاؤل بسبب الطريقة التي بدأ بها فريقه المباراة.

وقال: ”أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول“.

”كنا نريد أن نفعل الأمر ذاته (في الشوط الثاني) وأن نسجل الهدف الثاني. لسوء الحظ تراجعنا كثيرًا ولم نستحوذ على الكرة بما يكفي“.

ويشعر بروس أن طرد لونجستاف كان قرارًا قاسيًا.

وأضاف: ”عندما ظهرت البطاقة الحمراء، حاولنا الحفاظ على ما حققناه. إنه قرار قاسٍ (الطرد)“.