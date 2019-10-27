محمد صلاح قد يغيب لعدة أسابيع بعد تجدد إصابته

قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إن مهاجمه المصري محمد صلاح تجددت إصابته في الكاحل التي تعافى منها مؤخرًا خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وتعافى ليفربول من تأخره المفاجئ في أول دقيقة ليفوز 2/1 على ضيفه توتنهام هوتسبير على استاد أنفيلد يوم الأحد ويستعيد تفوقه بـ6 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدرك جوردان هندرسون التعادل في بداية الشوط الثاني قبل أن يهز صلاح الشباك من ركلة جزاء ليكمل العودة وتستمر البداية القوية لليفربول هذا الموسم.

وافتتح هاري كين التسجيل بضربة رأس بعدما تابع تسديدة سون هيونغ-مين التي غيرت اتجاهها لتصطدم بالعارضة وتعود إلى زميله ليضعها في المرمى في بداية حالمة لتوتنهام الذي سعى لفوزه الأول في أنفيلد في 8 أعوام.

وتعرض صلاح، البالغ من العمر 27 عامًا، لإصابة قبل النهاية ليتم استبداله، وقد أكد كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية عقب المباراة إن صلاح عانى من تكرار الإصابة.

وقال كلوب إن صلاح تألم من إصابة في كاحله ولكنها ”ليست مشكلة كبيرة“، بينما أضاف أن إصابة الهولندي فيرجيل فان دايم تبدو مؤلمة لكنها بخير أيضًا.

وغاب صلاح نحو 3 أسابيع بسبب الإصابة الأخيرة ويبدو أنه قد يغيب للمدة نفسها قبل العودة للملاعب مجددًا رغم أهمية التوقيت الحالي الذي يسعى فيه الفريق لتعزيز صدارته للدوري وضمان التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وعزز ليفربول صدارته للبطولة برصيد 28 نقطة من 10 مباريات بينما تراجع توتنهام، الذي لم يفز خارج أرضه في الدوري منذ يناير /كانون الثاني الماضي، إلى المركز 11 متأخرًا بـ8 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

الضحية المفضلة

وواصل محمد صلاح هوايته المفضلة بهز شباك توتنهام بعدما ساهم في فوز فريقه ليفربول 2/1، وسجل صلاح هدف الفوز في الدقيقة 75 من ضربة جزاء ليمنح فريقه 3 نقاط، ورفع النجم المصري رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 5 أهداف.

وأصبح توتنهام الضحية المفضلة لمحمد صلاح بعدما زار شباكه 7 مرات، وهو أكثر فريق هز الفرعون المصري شباكه في مسيرته الكروية.

وزار صلاح شباك توتنهام مع فريقه الأسبق بازل السويسري يوم 11 أبريل 2013 في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وهي المواجهة التي انتهت بالتعادل 2/2 ثم صعد بازل بضربات الترجيح.

وسجل صلاح بقميص فريقه الأسبق فيورنتينا الإيطالي في مرمى السبيرز يوم 26 فبراير 2015، وأحرز هدفًا في فوز الفيولا 2/0 في إياب الدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

كما سجل محمد صلاح مع ليفربول في شباك توتنهام يوم 22 أكتوبر 2017 في الدوري خلال المباراة التي فاز بها السبيرز بنتيجة 4/1، كما سجل ثنائية للريدز في لقاء الدور الثاني للدوري في ذلك الموسم يوم 4 فبراير 2018.

وسجل محمد صلاح على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو الماضي، قبل أن يسجل اليوم الأحد.