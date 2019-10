سجل في الدقيقة الأولى.. أرقام مميزة لهاري كين بعد هدفه في مباراة ليفربول ضد توتنهام

افتتح هاري كين مهاجم توتنهام التسجيل للسبيرز في مباراة القمة التي تجمعه مع مضيفه ليفربول مساء الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

ووقع هاري كين هدفه في الدقيقة الأولى، بعد متابعة تسديدة مرتدة من إطار المرمى لزميله الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“ فإن هاري كين تقدم إلى المركز الثالث على قائمة ترتيب أفضل الهدافين بتاريخ توتنهام في كافة المسابقات، برصيد 174 هدفًا في 266 مباراة، ويشترك هاري كين في الرصيد مع مارتن تشيفرز الذي أحرز العدد ذاته من الأهداف لكن في 367 مباراة، علمًا بأن الرقم القياسي في حوزة جيمي جريفز برصيد 266 هدفًا.

ووفقًا للشبكة ذاتها فإن كين تساوى مع روبي فاولر، مهاجم ليفربول السابق، في صدارة ترتيب هدافي قمة ليفربول وتوتنهام برصيد 6 أهداف لكل منهما.

في حين ذكرت شبكة ”أوبتا“، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم أن هاري كين بات ثالث لاعب يهز شباك ليفربول على ملعب ”أنفيلد“ في الثواني الـ 60 الأولى في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مات إليون لاعب ليستر سيتي السابق في أغسطس 1997، وأوليفييه داكور لاعب إيفرتون السابق في أبريل 1999.

وأضافت ”أوبتا“ أن هاري كين سجل هدفه الثالث في الدقيقة الأولى في مباريات الدوري الإنجليزي، وهو رقم قياسي يتشاركه مع واين روني وثيو والكوت.

ورفع هاري كين رصيده إلى 6 أهداف في الدوري الإنجليزي في المركز الرابع، بفارق 3 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، في حين يملك توتنهام 12 نقطة في المركز العاشر، علمًا أن الريدز لم يخسر إلى الآن، حيث تعادل مرة وفاز 8 مرات في 9 مباريات في الدوري الإنجليزي.

