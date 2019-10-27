مانشستر يونايتد يجهز لصفقتين ألمانيتين

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تجهز ميزانية ضخمة لإبرام صفقتين في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، منح الضوء الأخضر للتعاقد مع كاي هافيرتز من باير ليفركوزن، وتوماس مولر من بايرن ميونخ، في يناير المقبل بقيمة 125 مليون إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد أرسل كشافيه لمشاهدة هافيرتز أمام فيردر بريمن ومولر أمام يونيون برلين، هذا الأسبوع، لكنها أوضحت أن هافيرتز كان مصابًا ولم يلعب ولكن مولر لعب لمدة 90 دقيقة وفاز فريقه بنتيجة 2/1.

وبحسب ”صن“، فإن اللاعبينِ يمران بمراحل مختلفة في مسيرتهما، ولكنهما سيقدمان الإضافة لكتيبة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، الذي يعيش مرحلة صعبة.

وقال هافيرتز في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ألمانيا وإستونيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020): أستمع لآراء العديد من الناس، ولكن في النهاية القرار الأخير يعود لي“.

وأضاف: ”سأستمع لنصيحة يواكيم لوف (مدرب ألمانيا) حول مستقبلي؛ لما يملكه من خبرة كبيرة في كرة القدم، يجب أن أستغلها لحسم مصيري“.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن ريال مدريد دخل في سباق التعاقد مع كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه رغم امتلاك زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لاعبين بصفات مشابهة مثل كاسيميرو وفالفيردي، لكنه يضع كاي هافيرتز في حساباته.

كما ذكر برنامج ”Foot Fr“، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يجهز عرضًا بقيمة 90 مليون يورو للتعاقد مع كاي هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن.

ووفقًا لـ ”موندو ديبورتيفو“ فإن هافيرتز، البالغ من العمر 20 عامًا فقط، يحظى باهتمام برشلونة، الذي تابعه من أرض الملعب في أكثر من مباراة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولي برشلونة أكدوا أن هافيرتز أفضل موهبة في ألمانيا، وليس هناك أي شكوك بشأن ضمه على المستويين الفني والشخصي.

ويمتد عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن حتى صيف العام 2022، وسجل هافيرتز 3 أهداف وصنع هدفًا في 12 مباراة مع باير ليفركوزن في الموسم الحالي على مدار 1066 دقيقة، وطلب ناديه الألماني 70 مليون يورو من برشلونة للسماح بالتعاقد مع اللاعب.