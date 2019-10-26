لهذا السبب.. كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق كريستيان بوليسيتش، لاعب وسط تشيلسي، رقمًا قياسيًا مميزًا خلال فوز فريقه على بيرنلي بنتيجة 4-2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح اللاعب الأمريكي بتسجيل 3 أهداف خلال المباراة، ليدخل تاريخ تشيلسي والدوري الإنجليزي كأصغر لاعب يسجل ”هاتريك“ للبلوز بالبريميرليغ بُعمر (21 عامًا و38 يومًا)، متفوقًا على زميله تامي أبراهام الذي سجل ”هاتريك“ عندما كان عمره وقتها (21 عامًا و347 يومًا).

كما أصبح بوليسيتش ثاني لاعب أمريكي يسجل ”هاتريك“ بالدوري الإنجليزي، بعد كلينت ديمبسي لاعب فولهام السابق بمرمى نيوكاسل في 2012.

وعبر فريق تشيلسي، مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وأنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 21 و45.

وأضاف بوليسيتش الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 56، وبعدها بدقيقتين سجل البرازيلي ويليان الهدف الرابع.

وتمكن بيرنلي من إحراز هدفين في الدقيقتين 86 و89 عن طريق جاي رودريجيز، ودوايت ماكنيل.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق 5 نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.