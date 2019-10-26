واتفورد يواصل نزيف النقاط.. وتعادل برايتون وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

واصل فريق واتفورد، يوم السبت، سلسلة نزيف النقاط وتذيله ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتعادل واتفورد مع ضيفه بورنموث سلبيًا في الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد واتفورد إلى 5 نقاط في المركز العشرين والأخير، بينما ارتفع رصيد بورنموث إلى 13 نقطة في المركز الثامن، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 25 نقطة.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوطي المباراة إلى أهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز برايتون على إيفرتون بثلاثة أهداف لهدفين، بينما تعادل وست هام يونايتد مع شيفلد يونايتد بهدف لكل منهما.