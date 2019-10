الدوري الإنجليزي يحتسب الهدف الثاني لمانشستر سيتي في أستون فيلا باسم ديفيد سيلفا بدلًا من دي بروين

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي احتسابه الهدف الثاني لنادي مانشستر سيتي في مباراة الفريق، يوم السبت، أمام أستون فيلا، للاعب ديفيد سيلفا وليس كيفين دي بروين كما أعلن خلال المواجهة.

وأحرز مانشستر سيتي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على أستون فيلا في استاد الاتحاد، ويتقدم إلى المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

After review, the Goal Accreditation Panel have awarded Man City’s second goal to David Silva

The Goal Accreditation Panel is an independent entity which has no affiliation with VAR#MCIAVL https://t.co/rccQnXtrCI

— Premier League (@premierleague) October 26, 2019