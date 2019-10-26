الدوري الإنجليزي يحتسب الهدف الثاني لمانشستر سيتي في أستون فيلا باسم ديفيد سيلفا بدلًا من دي بروين

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي احتسابه الهدف الثاني لنادي مانشستر سيتي في مباراة الفريق، يوم السبت، أمام أستون فيلا، للاعب ديفيد سيلفا وليس كيفين دي بروين كما أعلن خلال المواجهة.

وأحرز مانشستر سيتي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على أستون فيلا في استاد الاتحاد، ويتقدم إلى المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

After review, the Goal Accreditation Panel have awarded Man City’s second goal to David Silva The Goal Accreditation Panel is an independent entity which has no affiliation with VAR#MCIAVL https://t.co/rccQnXtrCI — Premier League (@premierleague) October 26, 2019

ووفقًا للحساب الرسمي، فإنه بعد مراجعة الهدف الثاني لمانشستر سيتي تم احتساب الهدف لديفيد سيلفا وبصناعة كيفن دي بروين، الهدف كان في السابق محتسبًا لدي بروين ليصل النجم البلجيكي إلى 9 أسيست في الدوري هذا الموسم.

وعانى سيتي في الشوط الأول وصنع أستون فيلا عدة فرصة خطيرة تحت الأمطار الغزيرة في مانشستر.

لكن سيتي بدأ بقوة بعد الاستراحة وتلقى رحيم سترلينغ تمريرة بالرأس من غابرييل جيسوس وانفرد بالمرمى وسجل الهدف الأول بعد 20 ثانية من الشوط الثاني، ليصل إلى 13 هدفًا هذا الموسم.

وكان جيسوس قريبًا من تسجيل الهدف الثاني لكن المدافع تيرون مينغس أبعد الكرة من على خط المرمى قبل أن يرسل كيفن دي بروين كرة عرضية لم يلمسها أي لاعب، لتدخل المرمى في الدقيقة 65، قبل أن يعود الاتحاد الإنجليزي في قراره ويحتسبها لدي بروين.

وبعد خمس دقائق ضمن إيلكاي غندوغان فوز سيتي بالنقاط الثلاث بعدما تابع تسديدة مرتدة.

وعاد سيتي، الذي تعرض لاعبه فرناندينيو للطرد قرب النهاية، إلى المركز الثاني بدلًا من ليستر سيتي الذي فاز 9-صفر على ساوثهامبتون يوم الجمعة، وتقدم بشكل مؤقت خلف ليفربول المتصدر.