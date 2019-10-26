ماذا قال بريندان رودجرز بعد فوز ليستر سيتي 9/0 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي؟

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إن فريقه يتعلم كيفية اللعب بشراسة وذلك عقب الفوز القياسي 9/0 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.

وهذا أكبر فوز لفريق خارج أرضه في تاريخ دوري الأضواء في إنجلترا، وعادل أكبر انتصار في حقبة الدوري الممتاز، سواء داخل الأرض أو خارجها، إذ استغل ليستر سيتي ثلاثيتين من أيوزي بيريز وجيمي فاردي.

وبات ساوثهامبتون يلعب بـ10 لاعبين بعد طرد رايان برتارند عقب 12 دقيقة، حيث كان حينها متأخرًا بهدف، ولم يكن بوسعه التعامل مع سرعة ودقة لاعبي ليستر سيتي.

وتقدم ليستر سيتي، الذي حقق مفاجأة مدوية بالتتويج بلقب الدوري في 2016، إلى المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يتبقى له مباراة إضافية.

وبعد التقدم 5/0 في الشوط الأول طالب رودجرز لاعبيه بمواصلة محاولات تسجيل الأهداف من أجل إظهار أن ليستر سيتي ”فريق كبير“.

وقال رودجرز لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”لقد قلنا بين الشوطين إنه يجب الإبقاء على اللعب بسرعة في المباراة ويجب معاقبة المنافس“.

”هذا أمر صعب على رالف (هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون) لكننا كنا نؤدي عملنا ونحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف“.

”لقد قلنا إن النتيجة هي التعادل السلبي بين الشوطين وهذا جزء من ثقافتنا وأنه يجب التخلص من آثار الفريق الصغير ونصبح مثل الكبار ونحترم اللعبة. هم لاعبون موهوبون ويتعلمون اللعب بشراسة“.

وأضاف مدرب ليفربول السابق ”نحن نثق في عملنا ونعتقد أن بوسعنا مواصلة اللعب بقوة هذا الموسم.. يرغب اللاعبون في التطور والتحسن“.

لا يوجد قتال

وتقبل النمساوي هازنهوتل مسؤوليته عن الهزيمة لكنه تساءل عن مدى رغبة لاعبيه في التنافس بقوة مع ليستر سيتي.

وقال مدرب ساوثهامبتون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”كان الأداء كارثيًا ويجب أن أتقدم بالاعتذار وأتحمل المسؤولية بنسبة 100%. لم يسبق لي مشاهدة فريق يلعب مثل هذا ولم يكن هناك أي قتال على أي شيء“.

وأضاف ”من المرعب متابعة ذلك وكل شخص استمر لمشاهدة ما يحدث هو مشجع كرة قدم حقيقي. ليستر سيتي كان حاضرًا في كل جزء في الملعب بشكل أفضل منا“.

وسيكون هازنهوتل مطالبًا بأن يتعافى فريقه سريعًا قبل اللعب في الدور الرابع لكأس الرابطة مع مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال هازنهوتل: ”أنا رجل أشعر بالفخر لكن طريقة لعبنا ليست هي الطريقة التي أود أن أتابع فريقي يؤديها. يجب أن نرفع رؤوسنا وهذه مهمتي في الأيام القليلة المقبلة“.

”يجب علينا جميعًا أن نفعل كل شيء ممكن حتى نتعافى مما حدث“.

أرقام تاريخية

والفوز بنتيجة 9/0 هو النتيجة الأكبر على الإطلاق التي يحققها فريق خارج ملعبه في تاريخ الدوري الإنجليزي، في حين ذكرت شبكة ”أوبتا“ أن ليستر عادل أكبر فوز في تاريخ الدوري الإنجليزي والمسجل باسم مانشستر يونايتد العام 1995 بعد اكتساح إبسويتش تاون بنفس النتيجة، ولكن على ملعب ”أولد ترافورد“ معقل الشياطين.

وأضافت الشبكة أن ليستر سيتي بات الفريق الثاني في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يملك لاعبيْن سجلا ”هاتريك“ في مباراة واحدة ”فاردي وبيريز“، بعد آرسنال الذي سجل منه ”جيرمان بينانت وروبرت بيريس“ كل منهما هاتريك في مايو / أيار 2003، وأيضًا في شباك ساوثهامبتون.

والرقم الأهم هو حصول ليستر سيتي على 20 نقطة من أول 10 مباريات، وهو رصيد أعلى بنقطة مما حصل عليه الفريق في موسم (2015/2016)، وهو الموسم الذي حقق فيه ”الثعالب“ الإعجاز الذي لن ينساه التاريخ بفوزهم بلقب الدوري الإنجليزي.

رقم غريب

وشارك الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، في اكتساح فريقه ليستر سيتي لمضيفه ساوثهامبتون، بـ9 أهداف نظيفة، وبالنظر إلى المباراتين نجد أن هناك مفارقة مثيرة للغاية تتمثل في وجود كاسبر شمايكل في حماية عرين ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون، في حين شارك والده بيتر شمايكل الحارس الأسبق لمانشستر يونايتد في مباراة العام 1995.