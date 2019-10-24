مباراة ليفربول ضد توتنهام.. ماذا حدث للفريقين بعد نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يلعب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد توتنهام هوتسبير يوم الأحد في أول مواجهة بينهما منذ مباراتهما في يونيو/ حزيران في مدريد والتي انتهت بتتويج فريق المدرب يورغن كلوب بطلًا لدوري أبطال أوروبا.

ومنذ ذلك الحين تباينت حظوظ الفريقين بشكل واضح فليفربول ذهب لتصدر الدوري فيما عانى فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو حالة جمود.

وبعد تسع مباريات يتصدر ليفربول المسابقة متفوقًا بفارق ست نقاط على مانشستر سيتي فيما يحل توتنهام في المركز السابع متأخرًا 13 نقطة عن المتصدر بعدما حقق ثلاثة انتصارات فقط في أسوأ بداية منذ مجيء بوكيتينو في 2014-2015.

ويمكن أن يقلص سيتي الفارق إلى النصف مع ليفربول عندما يستضيف أستون فيلا بعد غد السبت وتنطلق الجولة غدًا الجمعة عندما يحل ليستر سيتي صاحب المركز الثالث ضيفًا على ساوثامبتون.

ويخرج تشيلسي صاحب المركز الرابع لمواجهة بيرنلي مساء السبت فيما يأمل مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الـ 14 في أن تكون رحلته إلى نوريتش سيتي المتعثر يوم الأحد بداية التقدم في الترتيب إذ فشل في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري.

وسيقت كل النظريات بشأن انهيار توتنهام من تأثره بالنجاح في دوري الأبطال وسوق الانتقالات المخيبة إلى توقف تفكير بوكيتينو بعد معجزته بإبقاء الفريق القادم من شمال لندن في المربع الذهبي لأربعة مواسم متتالية.

وابتسم بوكيتينو مرة أخرى مساء الثلاثاء عندما سحق توتنهام ضيفه رد ستار بلغراد 5-صفر في دوري الأبطال. وأحرز كل من هاري كين وسون هيونج-مين هدفين في أداء أوحى أن الفريق ربما سينهض من عثرته.

ويمثل ليفربول في أنفيلد اختبارًا أصعب كثيرًا خاصة بالنظر إلى سجل بوكيتينو ضده في جميع المسابقات منذ توليه تدريب توتنهام إذ خسر سبع مرات وتعادل في أربع مناسبات وانتصر مرة واحدة.

ورغم سجل المواجهات المباشرة السيئ أنهى توتنهام الدوري أمام ليفربول في أربعة مواسم متتالية إلى أن حل فريق المدرب كلوب وصيفًا للبطل سيتي في الموسم الماضي متقدمًا بفارق 26 نقطة على توتنهام.

ولا يوجد ما يدل على أن الفجوة بينهما ستتقلص قريبًا لكن كلوب سيكون على دراية أن توتنهام كان يجب أن ينتصر في أنفيلد في الموسم الماضي عندما أهدر موسى سيسوكو فرصة خطيرة قبل أن يهز توبي ألدرفيريلد شباكه بالخطأ في الدقيقة الـ 90 لينتصر ليفربول 2-1.

وسيعزز الانتصار في دوري الأبطال ثقة توتنهام.

وقال كين ”لا يمكن أن نترك النشوة تسيطر علينا. يجب الحفاظ على تركيزنا ونقل الإيجابيات (من النتيجة) إلى الدوري الممتاز.

”لدينا مباراة صعبة للغاية يوم الأحد لذا أتمنى أن نحمل الزخم إليها“.

وانتهت سلسلة انتصارات ليفربول في 17 مباراة متتالية في الدوري عندما تعادل 1-1 مع مستضيفه يونايتد يوم الأحد الماضي لكن المهمة أمام توتنهام كانت واضحة بعد فوز ليفربول 4-1 في جنك في دوري الأبطال أمس الأربعاء.

وحول كلوب تركيزه على الفور إلى توتنهام.

وقال ”توتنهام يشعر بالحيوية. بالتأكيد بمجرد أن يلعب ضدنا سيعود إلى مستواه. لكننا فريق مختلف عن رد ستار بلغراد مثلما يختلف توتنهام عن جنك“.