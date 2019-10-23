إيمري قبل مباراة آرسنال ضد فيتوريا غيمارايش: علينا تقبل انتقادات الجماهير

قال أوناي إيمري، مدرب آرسنال، اليوم الأربعاء، إنه يقبل انتقادات جماهير النادي بعد عرض باهت قدمه الفريق خلال الهزيمة 1-صفر أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لكن المدرب الإسباني قال إنه يركز الآن بشكل كامل على الحفاظ على صدارة مجموعته السادسة بالدوري الأوروبي من خلال تحقيق الفوز على فيتوريا غيمارايش البرتغالي، غدًا الخميس.

وأهدر آرسنال فرصته في الصعود للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة أمام شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا، يوم الاثنين الماضي، ما زاد الضغوط على إيمري.

وتهرب المدرب الإسباني من الإجابة عن سؤال عما إذا كانت حالة آرسنال الآن أفضل منها حين تولّى تدريب الفريق خلفًا للفرنسي آرسين فينغر الذي استمر مع الفريق اللندني لفترة طويلة وقال إنه راضٍ عما أحرزه مع الفريق.

وقال إيمري للصحفيين، اليوم الأربعاء:“من الطبيعي أن أمر بأوقات عصيبة خلال مسيرتي المهنية وأن أتعرض لانتقادات، وعلينا تقبل وجهة نظرة جمهور الفريق، وفقدنا فرصة سانحة في الدوري الإنجليزي الممتاز للصعود للمركز الثالث، ونحتل حاليًا المركز الخامس، ولدينا فرصة جديدة، الأحد المقبل، ويجب أن نتحسن، ونحن على الطريق، وأشعر بالسعادة لأننا على الطريق الصحيح“.

وأضاف:“علينا أن نفكر في كيفية التقدم وتحقيق أهدافنا من خلال تحقيق فوز سريع غدًا، ونريد الانتصار غدًا. وفي هذه البطولة حققنا انتصارين وقدمنا عروضًا جيدة للغاية“.

ويتصدر آرسنال مجموعته السادسة برصيد 6 نقاط من مباراتين ويرى إيمري أن تقديم أداء إيجابي في مواجهة فيتوريا غيمارايش الذي لم يحقق أي انتصار من شأنه أن يساعد الفريق عندما يستضيف كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد.

وأردف:“أولًا فيما يتعلق بمواجهة فيتوريا غيمارايش، هذا الفريق يحتل المركز الرابع في الدوري البرتغالي وهو فريق جيد وقادر على المنافسة، وأتوقع أن تكون المباراة صعبة، وفي مباراتي آينتراخت فرانكفورت وستاندار لييغ كان مستوانا جيدًا، ومن خلال المواجهتين تعرَّفنا على العديد من الأشياء التي ستعزز قدرتنا على صناعة الفرص واللعب بشراسة في المستقبل مع الاحتفاظ بتوازن جيد دفاعًا وهجومًا“.