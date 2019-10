مانشستر يونايتد يمنع مشجعًا من دخول ”أولد ترافورد“ إثر هتافات عنصرية ضد نجم نادي ليفربول

اتخذ مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارًا رسميًا بمنع أحد مشجعيه، بعد الهتافات العنصرية تجاه لاعب نادي ليفربول ترينت أليكسندر أرنولد، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي على ملعب ”أولد ترافورد“.

وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتعثر ليفربول لأول مرة هذا الموسم ويفقد نقطتين.

وأكدت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية أن أحد أنصار مانشستر يونايتد أطلق هتافات عنصرية ضد لاعب ليفربول أرنولد، مع نهاية المباراة.

وتمت مرافقة ذلك المشجع من قبل موظفي الأمن بعد أن أبلغ عنه عدد من المشجعين كانوا يجلسون بجانبه في المدرج، وبدأ النادي التحقيق معه.

