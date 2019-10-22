مانشستر يونايتد يمنع مشجعًا من دخول ”أولد ترافورد“ إثر هتافات عنصرية ضد نجم نادي ليفربول

اتخذ مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارًا رسميًا بمنع أحد مشجعيه، بعد الهتافات العنصرية تجاه لاعب نادي ليفربول ترينت أليكسندر أرنولد، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي على ملعب ”أولد ترافورد“.

وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتعثر ليفربول لأول مرة هذا الموسم ويفقد نقطتين.

وأكدت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية أن أحد أنصار مانشستر يونايتد أطلق هتافات عنصرية ضد لاعب ليفربول أرنولد، مع نهاية المباراة.

وتمت مرافقة ذلك المشجع من قبل موظفي الأمن بعد أن أبلغ عنه عدد من المشجعين كانوا يجلسون بجانبه في المدرج، وبدأ النادي التحقيق معه.

Man Utd have issued an indefinite ban to a fan who allegedly racially abused Liverpool's Trent Alexander-Arnold. More: https://t.co/Q8K1JX6E0d#bbcfootball pic.twitter.com/GNV50EEuu9 — BBC Sport (@BBCSport) October 22, 2019

وتم سحب التذكرة الموسمية الخاصة بالمشجع، وذلك ما أكده المتحدث الرسمي باسم نادي مانشستر يونايتد خلال تصريحات للصحيفة الإنجليزية: ”العنصرية وجميع أشكال التمييز أمور غير مقبولة على الإطلاق، ولا تعكس قيم نادينا“.

وأضاف:“عقب التحقيق الذي أجريناه في حوادث الانتهاك العنصري المزعومة، يوم الأحد الماضي، أصدرنا قرارًا بمنع غير محدد المدة على الشخص المعني“.

واختتم:“هذا الشخص غير مرحب به في أولد ترافورد، ونريد التأكيد على أننا سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات ضد أي شخص يمارس العنصرية أو التمييز، سواء عبر الإنترنت أو على المدرجات“.

العنصرية

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد قرر إعادة مباراة هارينجي بورو ضد يوفيل تاون بالدور الرابع التمهيدي من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، والتي كانت ألغيت بداعي تعرض لاعبي الأول لإهانات عنصرية.

ووفقًا لشبكة ”سكاي سبورتس“ إنجلترا، فإن المباراة التي أقيمت، السبت الماضي، توقفت في الدقيقة 64 بعد اعتراض لاعبي هارينجي بورو على تعرض حارسهم الكاميروني الأصل فاليري دوجلاس لإهانات عنصرية من جمهور الفريق المنافس.

وعند توقف المباراة، كانت النتيجة تشير إلى تقدم يوفيل تاون بهدف دون ردٍ، وحصل الأخير على ركلة جزاء، لكن جماهيره وجهت هتافات عنصرية ضد حارس الفريق المنافس وألقت عليه بعض الأشياء أثناء استعداده للتصدي لركلة الجزاء.

ونشر الاتحاد الإنجليزي بيانًا رسميًا جاء فيه:“بعد إلغاء مباراة هارينجي بورو ضد يوفيل تاون في الدور الرابع التمهيدي بكأس الاتحاد الإنجليزي، اتخذت لجنة انضباط تابعة للاتحاد الإنجليزي قرارًا بإعادة المباراة، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، على ملعب هارينجي بورو“.

وأضاف البيان:“إذا توجبت إعادة المباراة مرة أخرى في حال آلت نتيجتها إلى التعادل كما تنص قواعد المسابقة، ستقام في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني“.

كما أكد البيان أن الاتحاد الإنجليزي يحقق في الواقعة مع شخصين من مشجعي يوفيل تاون متورطين في الواقعة.

وانتشرت ظاهرة العنصرية بقوة في الملاعب مؤخرًا، وهددت مباراة منتخب إنجلترا ضد بلغاريا في تصفيات أمم أوروبا 2020، إذ توقفت المباراة بسبب تعرُّض لاعبي منتخب ”الأسود الثلاثة“ لإساءات عنصرية قبل أن تُستكمل ويفوز المنتخب الإنجليزي 6-0.