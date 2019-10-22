رئيس ريال مدريد يرفض إهدار الوقت مع بوغبا.. ويضع هذا النجم على رأس صفقات 2020

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني اقترب من حسم موقفه إزاء صفقة ضم الفرنسي بول بوغبا إلى صفوف الميرينغي.

وكان بوغبا على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، حيث أصرّ مواطنه زين الدين زيدان مدرب الفريق على ضمه، إلا أن طلبات مانشستر يونايتد المادية، وتمسك مسؤولي النادي الإنجليزي باللاعب، أجهضت جميع محاولات النادي الملكي لضمه في الصيف الماضي.

رفض بيريز

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرفض تمامًا الدخول في أي مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بوغبا، في ظل العراقيل التي وضعها النادي الإنجليزي أمام الصفقة سابقًا.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن بيريز يريد أن يضع تركيز إدارة ريال مدريد بشكل كامل على حسم صفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان في صيف 2020.

وأكدت أن بيريز لا يريد إهدار الوقت في مفاوضات لا طائل منها مع مانشستر يونايتد، ويريد أن تذهب جميع الجهود نحو حسم صفقة مبابي؛ لأنه الهدف الأكبر بالنسبة لإدارة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الاتجاه يدعمه وجود بدائل أخرى لبوغبا على طاولة المفاوضات بالنسبة لريال مدريد، ومن بينها الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والإسباني فابيان رويز، نجم نابولي الإيطالي، وفان دي بيك، نجم أياكس أمستردام الهولندي، وجميعها خيارات متاحة وأقل من حيث التكلفة المالية من بوغبا.

وتابعت: ”الوحيد في ريال مدريد الذي يريد ضم بوغبا هو زيدان، وإدارة النادي غير مقتنعة بفائدة اللاعب، والدافع الوحيد للتفاوض معه هو تحقيق رغبة ”زيزو“، وليس قناعة الإدارة بوجوده“.

صفقة إريكسين

على الجانب الآخر، قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن ريال مدريد مستعد لضم إريكسين في صفقة تبادلية ثلاثية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤولي الريال يرغبون في ضم إريكسين، مقابل بيع إيسكو وماريانو دياز إلى توتنهام، حيث يرغب النادي اللندني أيضًا في تدعيم صفوفه بنجمي النادي الملكي، في ظل تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة، سواءً في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، أو دوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر ماريانو دياز مطلقًا رفقة ريال مدريد هذا الموسم، ويمكن أن تصل قيمة بيعه إلى 20 مليون يورو، بينما يغيب إيسكو عن التشكيل الأساسي للنادي الملكي، باستثناء مباراتي بلد الوليد وأخيرًا أمام ريال مايوركا، حيث خسر الميرينغي بهدف نظيف، وظهر إيسكو بمستوى متواضع للغاية قبل استبداله في منتصف الشوط الثاني من اللقاء.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية سابقة، أن مسؤولي توتنهام فتحوا بابًا جديدًا أمام صفقة إريكسين، وهو انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، في يناير المقبل.