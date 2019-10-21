شاهد: مهارة مذهلة من مدافع تشيلسي في تنفيذ ضربة ثابتة (فيديو)

أظهر الإسباني ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي مهارة مذهلة في تسجيل هدف من ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء في أحد تدريبات البلوز اليوم الإثنين.

وتعلق الحارس الأرجنتيني ويللى كاباييرو بين القائم والعارضة ليترك فوهة صغيرة لكن ذلك لم يمنع ماركوس ألونسو من إدخال الكرة رغم وجود حائط صد من البلاستيك أمامه.

How do you find the top corner? ???? This is how! ???? ???? @MarcosAlonso03 @Willy_Caballero pic.twitter.com/AsSNA2PYy6 — Chelsea FC (@ChelseaFC) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

وتغلب تشيلسي 1/0 على نيوكاسل سجله ماركوس ألونسو في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي ليصعد البلوز إلى المركز الرابع على قائمة الترتيب (مؤقتًا) بانتظار نتيجة آرسنال مع شيفيلد يونايتد اليوم الإثنين.

ويستعد تشيلسي لمواجهة أياكس أمستردامعلى ملعب يوهان كرويف أرينا يوم الأربعاء، في الجولة الثالقة من دور المجمواعات بدوري أبطال أوروبا.

ويملك تشيلس ي3 نقاط من فوزه على ليل في حين خسر أمام فالنسيا ويحتل المركز الثاني في مجموعته التي يتصدرها أياكس.

وألونسو البالغ من العمر 28 عامًا انتقل إلى تشيلسي صيف العام 2016 قادمًا من فيورنتينا الإيطالي وشارك مع البلوز في 129 مباراة سجل فيها 19 هدفًا وصنع 16.