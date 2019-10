شاهد: مهارة مذهلة من مدافع تشيلسي في تنفيذ ضربة ثابتة (فيديو)

أظهر الإسباني ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي مهارة مذهلة في تسجيل هدف من ركلة ثابتة من خارج منطقة الجزاء في أحد تدريبات البلوز اليوم الإثنين.

وتعلق الحارس الأرجنتيني ويللى كاباييرو بين القائم والعارضة ليترك فوهة صغيرة لكن ذلك لم يمنع ماركوس ألونسو من إدخال الكرة رغم وجود حائط صد من البلاستيك أمامه.

How do you find the top corner? ????

This is how! ????

???? @MarcosAlonso03 @Willy_Caballero pic.twitter.com/AsSNA2PYy6

— Chelsea FC (@ChelseaFC) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩