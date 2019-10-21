تقرير: ريال مدريد لن يستطيع التعاقد مع كريستيان إريكسن قبل التخلص من هؤلاء اللاعبين

ذكرت صحيفة ”أس“ أن ريال مدريد لن يدخل سوق الانتقالات الشتوية القادمة للتعاقد مع لاعبين كالدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام سوى في حال مغادرة بعض اللاعبين الفريق لأنه يملك 25 لاعبًا في لائحته وهو الحد الأقصى بالإضافة للبرازيلي الشاب رودريغو المحسوب على الفريق الثاني.

ويحتاج ريال مدريد للتخلي عن لاعبين لفتح المجال لصفقات جديدة وفشل في الصيف الماضي في تسويق عدة لاعبين كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يرغب في رحيلهم أبرزهم الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز.

ماريانو دياز وإبراهيم دياز مرشحان للرحيل

ويفضل الفريق مغادرة اللاعبين اللذين لا يشاركان منذ بداية الموسم الحالي وأبرزهم المهاجم ماريانو دياز والذي لا يشارك رفقة الفريق ونادرًا ما دخل قائمة المباريات، كما يرغب ريال مدريد في إعارة الشاب إبراهيم دياز للحصول على دقائق أكثر رغم أن المدرب الفرنسي أشركه كبديل في مباراة ريال مايوركا.

حالة إيسكو

يرغب النجم الإسباني في المشاركة رفقة منتخب بلاده في نهائيات أمم أوروبا 2020 ولذلك فهو يحتاج للعب بشكل متواصل وغاب عن قائمة ريال مدريد في عدة مباريات بسبب الإصابة كما لا يشارك كأساسي.

ويفضل النجم الإسباني خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تهتم بخدماته عدة فرق وقد يرحل في الشتاء كمعار أو بشكل نهائي.

المطالبة بتعزيزات في فترة الانتقالات الشتوية

يعتقد بعض أعضاء الإدارة في ريال مدريد أن الفريق بحاجة لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية وخاصة في وسط الميدان حيث يرشحون الدانماركي كريستيان إريكسن والهولندي دوني فان دي بيك والبرتغالي برونو فيرنانديز كحلول لأزمة الفريق، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز يرفض كل الاقتراحات ويفضل التركيز على صفقات الصيف القادم.

بيريز يفضل التركيز على كليان مبابي

ويرغب رئيس ريال مدريد في عدم إضاعة الوقت والمال في فترة الانتقالات القادمة مفضلًا التركيز على صفقته المفضلة الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وقد يقبل الرئيس تغيير فكرته في حالة واحدة وهي إمكانية التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد المطلب الرئيسي للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لكن ذلك مرتبط ببقاء المدرب في منصبه واستفاقة الفريق من النتائج السلبية.

وصرف ريال مدريد أزيد من 300 مليون يورو في الصيف الماضي للتعاقد مع عدة لاعبين أبرزهم النجم البلجيكي إيدين هازارد قادمًا من تشيلسي لكنهم لم يقدموا إضافة منتظرة للفريق الذي ما زال يتخبط في نتائج سيئة ويلعب في إسطنبول أمام غالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا بطولته المفضلة.

قالت تقارير صحفية، إن مستقبل زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بات محل شك؛ بعد سلسلة النتائج المخيبة للفريق، منذ انطلاق الموسم الجديد.

وفقد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني؛ بعدما خسر أمام مايوركا، ليقتنص منافسه برشلونة الصدارة للمرة الأولى هذا الموسم، ما وضع عمل المدرب الفرنسي محل شك من قبل إدارة النادي.

وبحسب ”جول“، فإن زيدان سيخوض رهانًا على مستقبله حينما يواجه غلطة سراي، غدًا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، ومن الممكن أن يخوض النادي مواجهة برشلونة 18 ديسمبر المقبل بمدرب مؤقت.

وقال الصحفي بورخا مازارو، خلال برنامج ”El Chiringuito“: ”هناك استياء وخيبة أمل كبيرة من زيدان لدى إدارة ريال مدريد، وهو حاليًا في وضعية خطيرة والإدارة تتحدث عن البرتغالي جوزيه مورينيو“.

نجم مانشستر سيتي: ”نعم لريال مدريد“

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، موقف المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي من الانتقال إلى نادي ريال مدريد.

وبحسب ”ديفنسا سنترال“، نقلًا عن مصادر في ريال مدريد فإن رحيم سترلينغ وافق على الانتقال إلى ريال مدريد، وأضافت سترلينغ قال نعم. أريد أن أكون ملكيًا منذ أشهر“.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع سترلينغ في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، رغم رغبة مانشستر سيتي القوية في الإبقاء على اللاعب، الذي انضم إليه من ليفربول.

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن مسؤولي مانشستر سيتي يستعدون لتقديم عرض خيالي إلى سترلينغ ليجهضوا تمامًا أي محاولات من جانب ريال مدريد لضم هداف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسمين الماضيين، وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن إدارة مانشستر سيتي ستعرض على رحيم سترلينغ تجديد عقده برفقة النادي مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني، بدلًا من المقابل الذي يحصل عليه حاليًا وهو 300 ألف إسترليني.