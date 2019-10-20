ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف راشفورد في مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

افتتح المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد التسجيل في مباراة مانشستر يونايتد مع منافسه ليفربول في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف راشفورد في الدقيقة 36 لينتهي النصف الأول من المباراة على هذه النتيجة.

ورفع راشفورد رصيده إلى 4 أهداف في المركز الخامس على قائمة هدافي المسابقة ويتصدر القائمة سيرجيو أغويرو وتامي أبراهام لاعبا مانشستر سيتي وتشيلسي على الترتيب.

1. سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، وتامي أبراهام (تشيلسي) ولكل منهما 8 أهداف.

2. بيير-إيميريك أوباميانغ، آرسنال، 7 أهداف.

3. تيمو بوكي (نوريتش سيتي )، ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، وجيمي فاردي (ليستر سيتي) ولكل منهم 6 أهداف.

4. كاليوم ويلسون (بورنموث) وهاري كين (توتنهام)، وساديو ماني ولكل منهم 5 أهداف.

5. ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، و محمد صلاح وروبرتو فيرمينو (ليفربول).



مفاجآت في التشكيلة

وعاد الحارس البرازيلي أليسون باكير رسميًا للمشاركة في مباريات نادي ليفربول، حيث أشركه المدرب الألماني يورغن كلوب في التشكيلة الأساسية للريدز لمواجهة مانشستر يونايتد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب الحارس خلال مباراة الفريق الأحمر ضد نوريتش سيتي 4-1 في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز في 9 أغسطس، واستُبدل الحارس البرازيلي في الدقيقة 38، متأثرًا بالإصابة التي لحقت به أثناء تنفيذه لركلة مرمى، حيث شارك مكانه آدريان.

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حصد العلامة الكاملة (24 نقطة)، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، والذي لعب مباراة أكثر، ويحتل مانشستر يونايتد المركز 12 برصيد 9 نقاط، متقدمًا بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط، بعد أسوأ بداية له في الدوري منذ 30 عامًا.

وشهدت قائمة ليفربول استبعاد النجم المصري محمد صلاح؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، في حين شهدت تشكيلة مانشستر يونايتد مشاركة الحارس الإسباني دافيد دي خيا، بعدما حامت شكوك حول مشاركته بعد إصابة طفيفة تعرض لها مع منتخب بلاده أمام السويد، يوم الثلاثاء الماضي، كما عاد الظهير الأيمن أرون وان-بيساكا.