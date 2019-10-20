ليفربول يخطف تعادلًا قاتلًا من مانشستر يونايتد ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

أهدر ليفربول أول نقطتين في مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة للمسابقة العريقة.

ورغم سيطرة ليفربول، الذي غاب عنه نجمه المصري محمد صلاح بسبب الإصابة، على معظم فترات اللقاء، إلا أن مانشستر يونايتد كان البادئ بالتسجيل بهدف مثير للجدل لنجمه ماركوس راشفورد في الدقيقة 36، احتسبه حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وحاول ليفربول إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، ليتحقق له ما أراد، عقب تسجيل لاعبه (البديل) آدم لالانا هدفًا في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة، أخفق ليفربول في معادلة إنجاز مانشستر سيتي، الذي يمتلك الرقم القياسي لأكثر الفرق تحقيقًا لسلسلة انتصارات متتالية ببطولة الدوري على مدى تاريخها برصيد 18 فوزًا متتاليًا، حيث كان الفريق الأحمر، بحاجة لتحقيق الانتصار اليوم من أجل تكرار هذا الإنجاز.

وكان ليفربول قد فاز في مبارياته التسع الأخيرة في البطولة الموسم الماضي، قبل أن يفوز في أول 8 لقاءات في الموسم الحالي.

ورغم التعادل، ظل ليفربول، الذي فاز في مبارياته الثماني الأولى بالبطولة خلال الموسم الحالي، متصدرًا للترتيب برصيد 25 نقطة، حيث يتفوق بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين.

في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي لم يحقق سوى انتصارين في مبارياته التسع الأولى بالبطولة، إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر.