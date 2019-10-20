هدف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. 1-0 للشياطين الحمر(فيديو)

وضع ماركوس راشفورد فريقه مانشستر يونايتد في المقدمة أمام ليفربول، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقابل راشفورد عرضية زميله في الدقيقة 34 وأودع الكرة في شباك أليون بيكر حارس ليفربول.

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد العلامة الكاملة (24 نقطة)، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، والذي لعب مباراة أكثر، ويحتل مانشستر يونايتد المركز 12 برصيد 9 نقاط متقدمًا بنقطتين فقط على منطقة الهبوط بعد أسوأ بداية له في الدوري منذ 30 عامًا.

وشهدت قائمة ليفربول استبعاد النجم المصري محمد صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، في حين شهدت تشكيلة مانشستر يونايتد مشاركة الحارس الإسباني دافيد دي خيا بعدما حامت شكوك حول مشاركته بعد إصابة طفيفة تعرض لها مع منتخب بلاده أمام السويد يوم الثلاثاء الماضي، كما عاد الظهير الأيمن أرون وان-بيساكا.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: أوريغي، ساديو ماني، فيرمينو.

تشكيلة مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: وان-بيساكا، ماغواير، لينديلوف، توانزيبي.

خط الوسط: ماكتوميناي، فريد، بيريرا، جيمس، يونغ.

خط الهجوم: راشفورد