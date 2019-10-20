رسميًا.. عودة أليسون باكير واستبعاد محمد صلاح في مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول (صورة)

عاد الحارس البرازيلي أليسون باكير رسميًا للمشاركة في مباريات نادي ليفربول، حيث أشركه المدرب الألماني يورغن كلوب في التشكيلة الأساسية للريدز لمواجهة مانشستر يونايتد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب الحارس خلال مباراة الفريق الأحمر ضد نوريتش سيتي 4-1 في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز في 9 أغسطس، واستُبدل الحارس البرازيلي في الدقيقة 38، متأثرًا بالإصابة التي لحقت به أثناء تنفيذه لركلة مرمى، حيث شارك مكانه آدريان.

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حصد العلامة الكاملة (24 نقطة)، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، والذي لعب مباراة أكثر، ويحتل مانشستر يونايتد المركز 12 برصيد 9 نقاط، متقدمًا بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط، بعد أسوأ بداية له في الدوري منذ 30 عامًا.

وشهدت قائمة ليفربول استبعاد النجم المصري محمد صلاح؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي، في حين شهدت تشكيلة مانشستر يونايتد مشاركة الحارس الإسباني دافيد دي خيا، بعدما حامت شكوك حول مشاركته بعد إصابة طفيفة تعرض لها مع منتخب بلاده أمام السويد، يوم الثلاثاء الماضي، كما عاد الظهير الأيمن أرون وان-بيساكا.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: أوريغي، ساديو ماني، فيرمينو.

تشكيلة مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: وان-بيساكا، ماغواير، لينديلوف، توانزيبي.

خط الوسط: ماكتوميناي، فريد، بيريرا، جيمس، يونغ.

خط الهجوم: راشفورد.

وتقابل الفريقان 202 مرة في كل المواجهات بينهما، ويتفوق مانشستر يونايتد برصيد 80 انتصارًا مقابل 66 لصالح ليفربول و56 تعادلًا.

كان اللقاء الأول بين الفريقين يوم 28 أبريل عام 1894، وفاز ليفربول بثنائية دون رد، بينما انتهى آخر لقاء بالتعادل دون أهداف، يوم 24 فبراير الماضي.

ويبقى الويلزي ريان غيغز، أسطورة مانشستر يونايتد، الأكثر ظهورًا في تاريخ لقاءات الفريقين، بعد مشاركته في 48 مباراة، ويتقاسم لقب هداف لقاءات الفريقين كل من: ستيفن جيرارد وجورجي وال وساندي تارنيبل برصيد 9 أهداف.

ويحمل ليفربول الفوز الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين بنتيجة 7-1 يوم 12 أكتوبر 1895.. ولم يحقق ليفربول الفوز في ملعب أولد ترافورد منذ يوم 16 مارس 2014، حين تغلب بثلاثية دون رد.

واجه المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مانشستر يونايتد 9 مرات، تعادل خلال 5 لقاءات منها وفاز مرتين وخسر مثلهما، بينما لعب المدرب النرويجي أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، ضد ليفربول مباراتين، لم يفز خلالهما وتعادل مرة وخسر الأخرى.. وتقابل كلا المدربين مرة وحيدة انتهت بالتعادل.