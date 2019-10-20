ماذا قال ساديو ماني عن تصويت ميسي لصالحه كأفضل لاعب في العالم؟

يعيش السنغالي الدولي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أفضل مراحله الكروية خلال الفترة الأخيرة، بعد أن قاد الريدز للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكذلك كأس السوبر الأوروبي، وتصدره للدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، حتى الآن.

وعلى الصعيد الدولي، فإن ماني قاد منتخب السنغال لنهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر 2019، إلا أن اللقب ذهب في النهاية إلى المنتخب الجزائري، بعد فوزه في النهائي بهدف نظيف على ستاد القاهرة.

مسيرة رائعة

وخلال الموسم الجاري، أحرز ماني 8 أهداف وصنع هدفين آخرين، خلال 11 مباراة خاضها مع الريدز هذا الموسم.

وفي الموسم الماضي أحرز ماني 26 هدفاً وصنع 5 أخرى في 50 مباراة خاضها مع ليفربول.

وتوّج ماني بلقب هداف البريمييرليغ في نسخته السابقة، مناصفة مع زميله محمد صلاح، والغابوني أوباميانغ، مهاجم آرسنال.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إنه رغم تألق ماني مع ليفربول إلا أن المصري الدولي محمد صلاح غالباً ما يخطف الأضواء منه.

نصيحة ماني

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”ولكن تألق ماني مع ليفربول لم يمر مرور الكرام على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، والمتوج بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019، للمرة السادسة في تاريخه“.

وأشارت إلى أن هذا الاختيار جاء رغم أن ليفربول أطاح ببرشلونة من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد خسارة البلوغرانا بقيادة ميسي برباعية نظيفة على ملعب ”أنفيلد“، بعد الفوز بثلاثة أهداف في ”كامب نو“.

منافسة جديدة

وجاء اختيار ميسي للسنغالي ماني كي يكون الأفضل في العالم خلال عام 2019 بمثابة شهادة تاريخية من الأسطورة الأرجنتينية لصالح النجم الأفريقي.

وعلّق ماني على هذا الاختيار بقوله: ”إنها مجاملة رائعة من ميسي، ولفتة جميلة أن يقوم هذا النجم الكبير بالتصويت لصالحي“.

وأضاف ماني بقوله، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ميرور“: ”لقد كان مشواراً طويلاً للغاية حتى أصل إلى ما حققته الآن، لم أذهب إلى أكاديمية كروية، وكان عليّ أن أكافح بقوة، وهذه هي رسالتي للاعبين الصغار، وهي أن عليهم الكفاح والقتال كي يحققوا أحلامهم“.

وسئل عما إذا كان تصويته لميسي سيكون بعد زميله فان دايك، فقال: ”فيرجيل لاعب رائع، لكن أنا آسف له، لأن ميسي يجب أن يكون قبله“.

ويتنافس ميسي وساديو ماني على جائزة ”البالون دور“، التي تقدمها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، ومن المقرر إعلان الفائز بها في ديسمبر المقبل.