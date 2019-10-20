مانشستر سيتي يغري ستيرلينغ بعرض خيالي لإجهاض حلم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية خطة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لإجهاض محاولات ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع نجم هجوم السيتي رحيم ستيرلينغ.

ويضع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، رحيم ستيرلينغ بوصفه إحدى الصفقات المهمة المطلوبة في النادي الملكي، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان.

عرض مغر

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن مسؤولي مانشستر سيتي يستعدون لتقديم عرض خيالي إلى ستيرلينغ كي يجهضوا تماماً أي محاولات من جانب ريال مدريد لضم هداف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، خلال الموسمين الماضيين.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن إدارة مانشستر سيتي ستعرض على رحيم ستيرلينغ تجديد عقده رفقة النادي مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 450 ألف جنيه إسترليني، بدلاً من المقابل الذي يحصل عليه حالياً وهو 300 ألف إسترليني.

وأكدت أن سعي إدارة السيتي لتجديد عقد ستيرلينغ، البالغ من العمر 24 عاماً، يأتي بعد تقارير أشارت إلى رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب بعرض تصل قيمته إلى 200 مليون إسترليني.

تألق كبير

ورغم أن عقد ستيرلينغ برفقة مانشتر سيتي يمتد إلى يونيو 2023، إلا أن مسؤولي الفريق أكدوا رغبتهم في الحفاظ على نجمهم الأول حالياً، وعدم التفريط فيه مطلقاً، وتجديد عقده لسنوات إضافية في ملعب ”الاتحاد“.

وقدّم ستيرلينغ مستويات مميزة برفقة مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث لعب 11 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف وصنع هدفين آخرين، وفي الموسم الماضي لعب 51 مباراة، وأحرز 25 هدفاً، وصنع 18 آخرين.

ويضع مسؤولو مانشستر سيتي التتويج بدوري أبطال أوروبا بوصفه الحلم الأكبر، بعد النجاحات المحلية المدوية التي حققتها كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، خاصة في الموسم الماضي، من خلال التتويج بكافة البطولات المحلية، البريمييرليغ، وكأس إنجلترا، ورابطة المحترفين، وأخيراً الدرع الخيرية مطلع الموسم الجاري.

ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثاني في البريمييرليغ، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول، الذي يواجه مساء اليوم مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

ويرغب نادي مانشستر سيتي في الحفاظ على أكبر قدر من نجومه بعد نهاية عقود بعضهم في صيف 2020.

تجديد عقد القائد

وحسم الإسباني ديفيد سيلفا، نجم وسط الفريق، موقفه من البقاء برفقة السيتي، وقرر الرحيل إلى الدوري الأمريكي بعد نهاية عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، في نسختيه الأخيرتين، وذلك في نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرغب في استمرار البرازيلي فرناندينيو، البالغ من العمر 34 عاماً، برفقة السيتي لموسم إضافي، بعد أن ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن غوارديولا أبلغ إدارة مانشستر سيتي بضرورة تجديد عقد فرناندينيو، نظراً لحاجة الفريق الماسّة إلى جهوده، كونه يجيد اللعب كلاعب وسط مدافع، وأيضاً في مركز الظهير الثالث.

ويرى غوارديولا أن فرناندينيو نجح في سد الفراغ الذي تركه القائد السابق، البلجيكي فنسنت كومباني، المنتقل إلى نادي أندرلخت مطلع الموسم الجاري، بعد أن أصبح البرازيلي الدولي قائداً للسيتي.

وقام غوارديولا بتوظيف فرناندينيو في خط الدفاع لتعويض غياب الفرنسي إيمريك لابورت، الذي أجرى عملية جراحية، ومن المتوقع ألا يعود قبل بداية مارس المقبل.

وأكدت ”صن“ أنه بعد مرور 6 سنوات على انضمام فرناندينيو إلى مانشستر سيتي فإن اللاعب أصبح من العناصر الرئيسة في صفوف الفريق، ويتمتع بشخصية قيادية وسط زملائه، وهو ما يحتاجه غوارديولا.

وقالت إن إدارة السيتي ستبدأ مفاوضات تجديد عقد فرناندينيو لمدة موسم إضافي في يناير المقبل، حيث يحصل اللاعب حالياً على راتب أسبوعي يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني، وربما يتراجع هذا المبلغ قليلاً وفقاً للعقد الجديد.