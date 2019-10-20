التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ”أولد ترافورد“.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 24 نقطة، بعد نجاحه في تحقيق الفوز بجميع المباريات الثمانية التي خاضها، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

ودائمًا ما تشهد مباريات اليونايتد والريدز إثارة كبيرة عبر تاريخ مواجهاتهما في جميع المسابقات، خاصة في ظل العداء الكبير بين جماهير الفريقين.

وتواجه الفريقان في 201 مباراة ضمن البطولات الرسمية، وحقق مانشستر يونايتد الفوز في 80 مباراة، مقابل 66 انتصارًا لليفربول، بينما انتهت 56 مباراة بالتعادل.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي فقط، يتفوق مانشستر يونايتد أيضًا بـ68 انتصارًا، و56 هزيمة، و48 تعادلًا، كما انتصر 9 مرات في كأس الاتحاد، مقابل 4 انتصارات لليفربول، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

ويتفوق الريدز على غريمه التقليدي في بطولة كأس الاتحاد بواقع 3 انتصارات مقابل هزيمتين، وتقابلا أيضًا في الدوري الأوروبي وانتصر ليفربول في مباراة، وانتهت المباراة الثانية بالتعادل.

وخلال آخر 10 مباريات جمعتهما، حقق مانشستر يونايتد 3 انتصارات، بينما انتصر ليفربول مرتين فقط، وانتهت باقي المباريات بالتعادل، علمًا أن آخر مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد انتهت بالتعادل السلبي.

وتمكن ليفربول من استعادة خدمات الحارس البرازيلي أليسون بعد غيابه خلال المباريات الماضية نظرًا لتعرضه لإصابة قوية في مباراة الجولة الأولى من البريميرليغ هذا الموسم أمام نورويتش سيتي.

في حين استعاد مانشستر يونايتد خدمات أنطوني مارسيال وآرون وان بيساكا، ولن يشارك بول بوغبا في اللقاء للإصابة، بينما يتواجد ديفيد دي خيا في قائمة الفريق رغم وجود شكوك حول مشاركته بعد إصابته في مباراة إسبانيا والسويد بتصفيات يورو 2020.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: روميرو.

خط الدفاع: يونغ، ماغواير، لينديلوف، بيساكا.

خط الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، دانيال جيمس، ماتا، راشفورد.

خط الهجوم: مارسيال.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، بتعليق حفيظ دراجي.