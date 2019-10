أبرز تغريدات تويتر الرياضية: سواريز يحتفل بفوز برشلونة على إيبار.. ومبابي يداعب زملاءه في التدريبات (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

سمولينغ يحتفل بتفوق منتخب الرغبي

احتفل كريس سمولينغ، لاعب نادي روما الإيطالي، بفوز منتخب إنجلترا للرغبي على منتخب أستراليا بنتيجة 14 – 3، حيث نشر اللاعب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمنتخب إنجلترا للرغبي عن فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره الأسترالي وعلق اللاعب قائلًا: ”محاولة رائعة“.

سواريز: مباراة رائعة و 3 نقاط مهمة

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له برفقة زملائه عقب المباراة التي جمعت بين برشلونة ونادي إيبار الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة، وشهد اللقاء رقمًا جديدًا لسواريز بعدما بات رابع أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ البرسا وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مباراة رائعة و3 نقاط مهمة“.

صامويل أومتيتي سعيد بعودته

وقد نشر صامويل أومتيتي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية من اللقاء الذي جمع بين ناديه ونادي إيبار الذي شهد عودة أومتيتي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”جيد أن أعود“.

هاري كين: تعاهدنا على التوحد من أجل تحسين النتائج

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له من اللقاء الذي جمع بين ناديه ونادي واتفورد في الدوري الإنجليزي الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، وعلق كين أعلى الصورة قائلًا: ”نقطة ولكن لا يزال دون المعايير التي وضعناها لأنفسنا، حصلت على وعد لتحسين هذا المدى من النتائج“.

A point but still below the standards we set ourselves. Got to stick together to improve this run of results. pic.twitter.com/oZzwpBIgOe

— Harry Kane (@HKane) October 19, 2019