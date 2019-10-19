أبرز تغريدات تويتر الرياضية: سواريز يحتفل بفوز برشلونة على إيبار.. ومبابي يداعب زملاءه في التدريبات (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

سمولينغ يحتفل بتفوق منتخب الرغبي

احتفل كريس سمولينغ، لاعب نادي روما الإيطالي، بفوز منتخب إنجلترا للرغبي على منتخب أستراليا بنتيجة 14 – 3، حيث نشر اللاعب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمنتخب إنجلترا للرغبي عن فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره الأسترالي وعلق اللاعب قائلًا: ”محاولة رائعة“.

سواريز: مباراة رائعة و 3 نقاط مهمة

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له برفقة زملائه عقب المباراة التي جمعت بين برشلونة ونادي إيبار الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة، وشهد اللقاء رقمًا جديدًا لسواريز بعدما بات رابع أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ البرسا وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مباراة رائعة و3 نقاط مهمة“.

صامويل أومتيتي سعيد بعودته

وقد نشر صامويل أومتيتي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية من اللقاء الذي جمع بين ناديه ونادي إيبار الذي شهد عودة أومتيتي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”جيد أن أعود“.

⚽️????Good to be back pic.twitter.com/Op79WuFZ9I — Samuel Umtiti (@samumtiti) October 19, 2019

هاري كين: تعاهدنا على التوحد من أجل تحسين النتائج

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له من اللقاء الذي جمع بين ناديه ونادي واتفورد في الدوري الإنجليزي الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، وعلق كين أعلى الصورة قائلًا: ”نقطة ولكن لا يزال دون المعايير التي وضعناها لأنفسنا، حصلت على وعد لتحسين هذا المدى من النتائج“.

A point but still below the standards we set ourselves. Got to stick together to improve this run of results. pic.twitter.com/oZzwpBIgOe — Harry Kane (@HKane) October 19, 2019

مبابي يداعب زملاءه في التمرين

ونشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فيديو له عبر صفحته الشخصية وهو يداعب زملاءه بالفريق، وعلق مبابي أعلى الصورة قائلًا: ”شكرًا من داخل تدريبات باريس سان جيرمان“.

ماديسون يشكر صديقته المريضة

حرص جيمس ماديسون لاعب نادي ليسر سيتي الإنجليزي على توجيه الشكر لصديقته المصابة بالسرطان، بعدما أكدت له أنها تفتقده خلال الفترة الماضية، وعلق اللاعب قائلًا: نفتقدك دائمًا يا صوفي

Miss you always Soph ???? https://t.co/gZFmqDqU96 — James Maddison (@Madders10) October 19, 2019

سارابيا يوجه رسالة لزملائه بعد الفوز على نيس

نشر بابلو سارابيا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص ناديه، حيث وجه رسالة لزملائه بعدما نجح الفريق في الفوز في اللقاء الأخير له بالدوري الفرنسي على حساب نادي نيس، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”تذكر أن لديك القوة لتجاوز كل شيء، حظ سعيد لجميع المقاتلين“.

???????? Souviens toi que tu as la force de tout surpasser ???? Bon courage à toutes les battantes ???????? Recuerda que dentro de ti, hay una fuerza que todo lo puede ???? Ánimo luchadoras #diainternacionalcontraelcanderdemama #sumatealrosa???????? pic.twitter.com/dlhKbQPpRu — Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) October 19, 2019

ميلنر: نبحث عن ثلاث نقاط جديدة غدًا

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة نادي مانشستر يونايتد غدًا بالدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”في البحث عن 3 نقاط أخرى غدًا“.

On the hunt for 3️⃣ more points tomorrow ???????????? #YNWA pic.twitter.com/qkKkubywqY — James Milner (@JamesMilner) October 19, 2019

غوندوغان: رد فعل قوي بعد الاستراحة الدولية

نشر إلكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له من اللقاء الذي جمع اليوم بين فريقه ونادي كريستال بالاس، الذي انتهى بفوز المان سيتي بهدفين دون رد، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”أداء فريق قوي و3 نقاط أخرى رد فعل جيد بعد استراحة دولية“.

بيبي: انتظروا كأس البرتغال

نشر بيبي لاعب نادي بورتو البرتغالي صورة له بقميص ناديه قبل اللقاء الذي جمع بين نادي بورتو ونادي كويمبرويس بدور الـ32 بكأس البرتغال وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”كأس البرتغال“.