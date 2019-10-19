مانشستر سيتي يحقق فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

اقتنص حامل اللقب مانشستر سيتي انتصارا مثيرا، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 2-0 مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل غابريال جيسوس الهدف الأول مع الدقيقة 39، ودافيد سيلفا الثاني في الدقيقة 41.

وبهذه النتيجة، وضع مانشستر سيتي خسارته الأخيرة أمام وولفرهامبتون (0-2) خلف ظهره، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول الذي يخوض الأحد مباراة مهمة أمام مانشستر يونايتد ضمن الجولة ذاتها.

رفض مانشستر سيتي اليأس، وأحرز هدف التقدم بالدقيقة 39، عندما رفع برناردو سيلفا كرة عرضية، غاص لها جيسوس بطريقة رائعة قبل أن يدكها برأسه في الشباك نحو القائم البعيد.

وأثمر ضغط مانشستر سيتي المتواصل عن الهدف الثاني في الدقيقة 41، عندما أسقط سترلينج الكرة بحنكة من فوق الدفاع لتصل إلى دافيد سيلفا في مواجهة الحارس، ليتابعها في الشباك.