ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على نيوكاسل وتعادل توتنهام مع واتفورد (صورة)

أفلت فريق تشيلسي يوم السبت، من السقوط في فخ التعادل أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد وتغلب عليه بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

أحرز هدف اللقاء الوحيد، الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة 73.

وفي نفس الجولة، قلب ليستر سيتي تأخره بهدف أمام ضيفه بيرنلي لفوز بهدفين.

تقدم بيرنلي بهدف عن طريق النيوزيلندي كريس وود في الدقيقة 26.

وعاد ليستر ليقلب الطاولة على ضيوفه بهدفين عبر جيمي فاردي والبلجيكي يوري تيليمانس في الدقيقتين 45 و74.

بذلك، ارتقى ليستر سيتي إلى المركز الثاني مؤقتًا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

وقد تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الثامن، ونيوكاسل عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

بينما، تعادل توتنهام هوتسبير السبت، مع ضيفه واتفورد بهدف لكل منهما.

تقدم واتفورد بهدف عن طريق الفرنسي عبد الله دوكوري في الدقيقة السادسة.

وعاد توتنهام ليتعادل بهدف عبر ديلي ألي في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة، ارتقى توتنهام هوتسبير للمركز السابع برصيد 12 نقطة، فيما يحتل واتفورد المركز العشرين والأخير برصيد 4 نقاط.

وأسفرت مباراتان بنفس الجولة السبت عن، فوز أستون فيلا على ضيفه برايتون بهدفين لهدف، بينما تعادل وولفرهامبتون مع ضيفه ساوثهامتون بهدف لكل منهما.

ويتصدر المسابقة فريق ليفربول برصيد 24 نقطة.