ديلي آلي ينقذ توتنهام وينتزع تعادلًا قاتلًا أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

انتزع توتنهام هوتسبير التعادل 1-1 في ملعبه مع واتفورد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، بفضل هدف مثير للجدل قرب النهاية، سجله ديلي آلي وتم احتسابه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

واستغل آلي هفوة من بن فوستر حارس واتفورد، واستخدم كتفه في السيطرة على الكرة قبل أن يسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 86، ليلغي تقدم واتفورد بهدف عبد الله دوكوري في الدقيقة السادسة.

وزعم واتفورد، الذي طالب باحتساب ركلة جزاء عندما سقط جيرار ديلوفو بعد احتكاك مع يان فرتونجن، بأن آلي استخدم ذراعه وشعر بالغضب من احتساب الهدف الذي تركه بلا أي انتصار بعد تسع مباريات في الدوري.

وكانت فرصة توتنهام الوحيدة في الشوط الأول عن طريق تسديدة ضعيفة من آلي تصدى لها فوستر بسهولة.

وأشرك ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، الذي يتعرض لضغوط، سون هيونج-مين في بداية الشوط الثاني، وكاد المهاجم الكوري الجنوبي أن يتعادل عندما أطلق تسديدة قوية لمسها فوستر قبل أن تصطدم بالعارضة.

وبدا توتنهام في طريقه لثالث هزيمة على التوالي بعد خسارته المذلة 7-2 أمام بايرن ميونيخ و3-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون، حتى فشل فوستر في الإمساك بكرة سهلة ليستغل آلي الموقف.

ويحتل توتنهام المركز السابع في الترتيب برصيد 12 نقطة بعد تسع مباريات، وبقي واتفورد في مؤخرة الترتيب بأربع نقاط.