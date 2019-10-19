هدف ألونسو يمنح تشيلسي الفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد هدف في الدقيقة 74 عن طريق الجناح ماركوس ألونسو تشيلسي للفوز 1-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وحافظ الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا على نظافة شباك نيوكاسل بسلسلة من التدخلات الرائعة ولمس الكرة بعد تسديدة ألونسو لكنه لم ينجح في منعها من دخول المرمى.

واستحوذ فريق المدرب فرانك لامبارد على الكرة بنسبة 71% وحصل على 11 ركلة ركنية لكن إلى أن جاء هدف ألونسو لم يكن نجح في ترجمة تفوقه أمام نيوكاسل الذي دافع بأعداد كبيرة من اللاعبين وأظهر خطورة في الهجمات المرتدة.

واختبر كل من ميسون ماونت وكريستيان بوليشيتش وتامي أبراهام وويليان الحارس دوبرافكا بتسديدات من مسافة قريبة.

وفي الجانب الآخر، تسبب ميجل ألميرون وآلان سانت-مكسيمين في متاعب لدفاع تشيلسي بتحركاتهما السريعة في الشوط الأول، لكن نيوكاسل، الذي هزم مانشستر يونايتد في مباراته السابقة ليغادر منطقة الهبوط، افتقد اللمسة الأخيرة.

وبهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يقبع نيوكاسل فوق منطقة الهبوط مباشرة.

وعاد ليستر ليقلب الطاولة على ضيوفه بهدفين عبر جيمي فاردي والبلجيكي يوري تيليمانس في الدقيقتين 45 و74.

بذلك، ارتقى ليستر سيتي للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الثامن، ونيوكاسل عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

ويتصدر المسابقة فريق ليفربول برصيد 24 نقطة.