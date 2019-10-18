لهذا السبب.. لامبارد ينتقد منتخب فرنسا

انتقد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي طريقة تعامل منتخب فرنسا مع إصابة نغولو كانتي الذي سيغيب بسببها عن مواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، غدًا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال لامبارد للصحفيين إن لاعب الوسط كانتي، الذي لم يشارك بانتظام مع فريقه هذا الموسم، لن يخوض مباراة، يوم غدٍ، بعد عودته من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.

وأوضح:“نغولو ليس جاهزًا من الناحية البدنية لمباراة يوم غدٍ، وكان يعاني من مشكلة في أعلى الفخذ خلال فترة الإحماء في المباراة الأولى لفرنسا ولم يعد للفريق إلا بعد المباراة الثانية، وبعد المباراة الأولى التي انسحب منها خضع لاختبار لياقة قبل المباراة الثانية بيوم واحد وكان من الواضح أنه لن يتمكن من اللعب وجلس بين البدلاء“.

وأضاف لامبارد:“إنها مسألة خطيرة، ربما كان يجدر التعامل مع الأمر بشكل أفضل، وكان من الواضح تمامًا أنه لم يكن لائقًا بدنيًا، لهذا فإننا نرى أنه كان يجب أن يعود لفريقه لنعمل معه للتعافي“.

وتعرض تشيلسي لضربة أخرى بعد إصابة قلب الدفاع أندرياس كريستنسن خلال مشاركته مع منتخب بلاده الدنمارك في فترة التوقف الدولية وقال لامبارد إن كريستنسن سيغيب عن الملاعب ”لمدة أسبوعين على الأرجح“ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

لكن كانت هناك أنباء سارة بشأن لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والمدافع الدولي الألماني أنطونيو روديجر الذي ابتعد عن الملاعب منذ سبتمبر/ أيلول.

وقال لامبارد:“تعرض كوفاتشيتش لكدمة في الفخذ، لكنه شارك في التدريبات خلال اليومين الماضيين. لهذا فمن غير المستبعد أن يشارك، وروديجر يتدرب بشكل منفرد مع فريق العلاج الطبيعي. وتعرض لإصابة شديدة، ولم يشارك معنا بصفة مستمرة، وهو أمر مؤسف لكنه يتدرب بشكل منفرد“.

وأضاف:“هناك بعض الجهد الذي يتعين القيام به من أجل استعادة لياقته البدنية للمباراة لكن عودته للتدريب انفراديًا كانت أمرًا إيجابيًا للغاية“.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس (14 نقطة) بعد 8 مباريات متساويًا في رصيد النقاط مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع ومتأخرًا بفارق نقطة واحدة عن آرسنال غريمه اللندني الذي سيحل ضيفًا على شيفيلد يونايتد صاحب المركز 13 الاثنين المقبل.

ويملك نيوكاسل 8 نقاط يحتل بها المركز 16 متقدمًا بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وتوقع لامبارد خوض مباراة صعبة في مواجهة ضيفه نيوكاسل الذي يشهد تذبذبًا في مستواه بعد أن خسر 5-صفر من ليستر سيتي، لكن فاز 1-صفر في عقر دار مانشستر يونايتد.

وأوضح:“رأيت نيوكاسل على ملعب توتنهام في وقت سابق هذا الموسم، وقدم الفريق عرضًا تميز بالمرونة والتنظيم والهجمات المرتدة“.