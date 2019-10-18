صحيفة تكشف تطور جديد بشأن علاقة بوغبا وزيدان مدرب ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد التقى مواطنه بول بوغبا خلال فترة الراحة الدولية في دبي مما يثير مزيد من الشكوك حول مستقبل نجم وسط مانشستر يونايتد.

وتواجد زيدان في دبي للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي وتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في كرة القدم فيما يتواجد بول بوغبا في دبي للتعافي من إصابة منذ عدة أيام في حرارة المدينة الإماراتية.

ولم تكشف الصحيفة عن الحوار الذي دار بين زيدان ومواطنه خلال اللقاء لكن العلاقة بين النجمين الفائزين بكأس العالم رفقة منتخب فرنسا تبدو جيدة.

ويزيد اللقاء من الشكوك حول مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا في مانشستر يونايتد وإمكانية رحيله في الصيف القادم نحو ريال مدريد كوجهة مفضلة لكن أيضا هناك فرق ترغب في الفوز بصفقته أبرزها يوفنتوس فريقه السابق.

ويرغب زين الدين زيدان في التعاقد مع مواطنه نجم مانشستر يونايتد منذ الصيف الماضي وحاول فريق ريال مدريد ضمه لكن المطالب المالية الكبيرة من إدارة الفريق الإنجليزي أفشلت الصفقة.

ورفض زيدان عدة لاعبين كبدائل أبرزهم الدانماركي كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام والهولندي دوني فان بيك نجم وسط أياكس مفضلا التعاقد مع بول بوغبا .

وكان مينو ريولا وكيل أعمال النجم الفرنسي قد عبر عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد وحاول نقله في الصيف الماضي نحو ريال مدريد أو يوفنتوس لكنه فشل في تحقيق رغبة موكله في الرحيل.

وغاب بوغبا عن آخر 5 لقاءات من أصل 7 لقاءات لعبها مانشستر يونايتد وسيغيب أيضا عن القمة المنتظرة الأحد القادم أمام ليفربول في أولد ترافورد .

كما غاب عن منتخب بلاده فرنسا في الفترة الدولية بسبب الإصابة ويحاول التعافي للعودة قبل نهاية الشهر الحالي.

ولازال بوغبا يملك في عقده موسمين مع مانشستر يونايتد وبندا يسمح للفريق الإنجليزي بتمديده لموسم إضافي لكن بحسب الصحيفة فاللاعب سيضغط للخروج في صيف 2020.

ويعاني مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث جمع 9 نقاط من أصل 24 ممكنة ويتواجد في المركز 12 بفارق نقذتين فقط عن مراكز النزول.

بينما يعاني المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الإصابات في ريال مدريد وغياب حلول كثيرة في وسط الميدان ويفكر الفريق الملكي في التعاقد مع الدانماركي كريستيان إريكسن في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة مستغلا بقاء نصف موسم في عقده.