ريال مدريد يقدم نجمه لإقناع تشيلسي ببيع نغولو كانتي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن ريال مدريد مصمم على التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بعد فشل التعاقد مع بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

ووفقًا صحيفة ”صن“، فإن ريال مدريد يعتبر كانتي حلمًا يسعى لتحقيقه ليكون إلى جوار البرازيلي كاسيميرو في وسط الملعب.

وأضافت الصحيفة أن المشكلة تكمن في ارتباط كانتي بعقد مع تشيلسي حتى العام 2023، وهو الأمر يرهق خزينة ريال مدريد.

وأشارت ”صن“ إلى أن تشيلسي يعتقد أن قيمة كانتي، البالغ من العمر 28 عامًا، لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم كبير ويشبه إلى حد بعيد ما طالب بيه مانشستر يونايتد للسماح برحيل بوغبا.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية فإن ريال مدريد مستعد لتقديم جيمس رودريغيز إلى تشيلسي لإقناع النادي اللندني بالسماح ببيع كانتي.

وترى إدارة ريال مدريد أن القيمة السوقية لجيمس رودريغيز لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.

والشهر الماضي قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن ريال مدريد توصل لاتفاق مع إدارة تشيلسي على ضم كانتي، بنهاية الموسم الحالي، وأضاف التقرير أن إدارة تشيلسي رحبت ببيع كانتي؛ بعد رفع حظر التعاقدات عن النادي اللندني، والذي يمتد إلى يناير المقبل.

وانضم كانتي إلى تشيلسي صيف 2016، قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 35 مليون يورو، وشارك اللاعب الفرنسي مع البلوز في 148 مباراة، سجل فيها 10 أهداف وصنع 7، علمًا أنه يرتبط مع البلوز بعقد حتى العام 2023.

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد، من تشيلسي، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.

وفي مارس الماضي قال كانتي في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”أنا لاعب في تشيلسي ولا أهتم بكل الشائعات التي تقال عني“.

وأضاف: ”لا أهتم إذا ما كان اسمي ضمن قائمة المرشحين لزيدان في ريال مدريد لأنني أركز فقط مع تشيلسي“.

وذكرت صحيفة ”ستاندرد“ الإنجليزية أن كانتي أقرب للغياب عن مباراة تشيلسي ونيوكاسل بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكاحل، والتي تطارده منذ بداية الموسم.

صفقات مدوية

وقال موقع ”فوكس سبورتس“، إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يضع آمالًا كبيرة على سوق الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب في ضم 3 صفقات مدوية لصفوف الميرينغي أيًا كانت التكلفة المالية.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، إلى أن هناك 3 لاعبين على رأس قائمة المطلوبين في ريال مدريد، وأن إدارة النادي الملكي مستعدة لدفع أي مبالغ لحسم تلك الصفقات، وهي الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، والإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي، والفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان.

وتابع التقرير ”ستكون صفقة مبابي هي الأغلى في تاريخ انتقالات لاعبي كرة القدم، حيث من المتوقع وصولها إلى 230 مليون يورو، ليتجاوز بذلك البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل في صيف 2017 من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو“.

وتوقع موقع ”فوكس سبورتس“ أن تبلغ قيمة صفقة بوغبا 140 مليون يورو، في ظل تمسك إدارة مانشستر يونايتد باللاعب، وعدم استعدادها للتفريط فيه بمقابل يقل عن هذا المبلغ، كما أشار إلى أن سعر فابيان رويز سيكون في حدود 80 مليون يورو، ليصل إجمالي ما سينفقه ريال مدريد على الصفقات الثلاث إلى 450 مليون يورو.

مبابي يرفض التجديد

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا مغريًا لمهاجمه كيليان مبابي لتجديد عقده يحصل بموجبه على 50 مليون يورو سنويًا؛ حتى لا يخضع لإغراءات ريال مدريد.

وقالت صحيفة ”OKDIARIO“ الإسبانية، إن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي عرض على مبابي تجديد عقده حتى العام 2024 مقابل 50 مليون يورو في الموسم صافية من الضرائب؛ لإبعاد أي منافس يحاول إغراء اللاعب الشاب وخاصة ريال مدريد.

لكن وفقًا لبرنامج ”Chiringuito de Jugones“ التلفزيوني الإسباني، فإن أفضل مهاجم شاب في كأس العالم 2018 في روسيا لم يرد على هذا العرض، ما يؤكد رغبته في الانضمام إلى النادي الملكي.

وقال البرنامج الإسباني الشهير: ”باريس سان جيرمان عرض على مبابي تجديد عقده حتى العام 2024 بنفس الرقم الذي يحصل عليه ليونيل ميسي في برشلونة“.