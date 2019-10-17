أوزيل يحسم مصيره مع آرسنال

سيبقى صانع الألعاب الألماني، مسعود أوزيل، مع ناديه آرسنال الإنجليزي حتى نهاية عقده في صيف 2021، حسب ما قال في حديث صحافي برغم عدم استخدامه أساسيًّا من قبل مدربه الإسباني أوناي إيمري.

وقال اللاعب الدولي السابق في حديث نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: ”ارتبط بعقد حتى صيف 2021، وسأبقى حتى انتهائه“، معلقًا على إشاعات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يشارك أوزيل أساسيًّا منذ مطلع الموسم سوى في مباراتين من أصل 11 لفريق ”المدفعجية“، وذلك بعد موسم مخيب في 2018-2019: ”تمر في ظروف صعبة كما يحصل الآن، لكنها ليست سببًا للهرب ولن أقوم بذلك“.

وكان إيمري أعلن أخيرًا أن أوزيل لا يلعب أساسيًّا؛ لأن آخرين يستحقون أكثر منه.