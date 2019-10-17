دفعة معنوية لتوتنهام قبل استئناف الدوري الإنجليزي تنقذ بوكيتينو

تلقى توتنهام هوتسبير دفعة معنوية كبيرة قد تساهم في إنقاذ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني بعد عودة جيوفاني لو سيلسو وريان سيسيغنون إلى التدريب، عقب تعافيهما من الإصابة.

ورغم ذلك قد لا يتمكنا من المشاركة في المباراة المقبلة أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، حيث يسعى توتنهام إلى العودة للانتصارات.

ويستضيف توتنهام اللندني فريق واتفورد، يوم السبت؛ من أجل الفوز بعد خسارة مفاجئة أمام برايتون بثلاثية نظيفة قبل فترة التوقف الدولية، ليحتل المركز التاسع في الدوري الممتاز متأخرًا بفارق 13 نقطة عن المتصدر ليفربول.

وجاءت الخسارة أمام برايتون عقب هزيمة مذلة 7-2 على أرضه أمام بايرن ميونخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا، ما زاد الضغوط على بوكيتينو.

ويتطلع توتنهام هوتسبير إلى بداية جديدة ضد واتفورد متذيل الترتيب الذي ما زال غائبًا عن الانتصارات هذا الموسم.

لذلك، فإن عودة اللاعبين المنضمين للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بمثابة دفعة للمدير الفني الأرجنتيني بوكيتينو الذي يخطط لطريقة للعودة إلى الأداء الذي قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وواصل ضغطه على مانشستر سيتي وليفربول بطل ووصيف الموسم الماضي في الدوري.

توتنهام في ورطة

ولعب لاعب خط الوسط لو سيلسو ثلاث مباريات كبديل فقط بعد انضمامه إلى توتنهام من ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة، في الصيف الماضي، وعانى من إصابة خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين الشهر الماضي.

ولم يلعب سيسيغنون مع توتنهام؛ لأنه كان يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية منذ انضمامه من فولهام لكنه عاد للتدريبات.

ويأمل توتنهام أن يخوض سيسيغنون أول مباراة له مع الفريق الأول بعد انضمامه، حيث تم تسجيل اللاعب البالغ عمره 19 عامًا ضمن فريق تحت 23 عامًا، وفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وأشارت الصحيفة ذاتها نقلًا عن صحيفة ”ديلي ميل“، إلى أن خوان فويث قد يلعب في مركز الظهير الأيمن ضد واتفورد، يوم السبت.

ولم يلعب فويث مع الفريق اللندني هذا الموسم؛ بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في مرحلة الإعداد للموسم الحالي.

وبعد رحيل كيران تريبير إلى أتلتيكو مدريد في الصيف، استعان بوكيتينو بأربعة لاعبين مختلفين في مركز الظهير الأيمن، هم: سيرغ أوريير ووكايل ووكر بيترز فضلًا عن الكولومبي ودافينسون سانشيز وموسى سيسوكو في غير مركزهما.

رأس بوكيتينو

يأتي ذلك في الوقت الذي انبرى فيه الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني السابق لآرسنال، للدفاع عن بوكيتينو الذي يجتاز حاليًا أصعب فترة له خلال خمس سنوات قضاها مع النادي اللندني.

وشهدت المواسم الأخيرة لفينغر مع آرسنال حالة غضب من الجماهير؛ بسبب إخفاق المدرب، الذي أمضى 22 عامًا مع الفريق، في المنافسة على الألقاب. وتزيد معدلات الإحباط حاليًا بين جماهير توتنهام الذي لم يحقق أي بطولة حتى الآن تحت قيادة بوكيتينو.

ورغم غياب البطولات، فإن المدرب الأرجنتيني جعل من توتنهام أحد أفضل أربعة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساعد الفريق على الخروج من عباءة الغريم اللندني آرسنال. ولكن يبدو أن هذه المسيرة تعطلت.

ويخوض توتنهام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة الرابعة على التوالي، لكن هناك أحاديث عن أن بوكيتينو يتعرض لضغوط لتحسين الأمور.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن توتنهام أجرى اتصالًا بالفعل مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي؛ من أجل خلافة بوكيتينو.

وصرح مورينيو في أكثر من مناسبة، بأنه رفض عدة عروض من أجل العودة للتدريب في البريميرليغ، وحدد توتنهام بالفعل ليكون وجهته المقبلة.