نجم مانشستر سيتي يخطب صديقته في استاد وبقميص المنتخب (شاهد)

طلب الأوكراني أولكساندر زينتشينكو لاعب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خطبة صديقته مقدمة البرامج الرياضية داخل استاد وأحاطها بالورد وقد وافقت على عرضه.

وأسهم اللاعب البالغ عمره 22 عامًا في تأهل منتخب بلاده إلى بطولة أوروبا 2020 بالفوز على البرتغال في كييف قبل أن ينزل على ركبته في نفس الملعب الذي شهد فوز أوكرانيا بهدفين مقابل هدف على رفاق كريستيانو رونالدو ويطلب خطبة فلادا سيدان مقدمة برنامج 1/2 الرياضي.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية ما قاله زينتشينكو عبر حساباته الرسمية في التواصل الاجتماعي ”نعم الأكثر أهمية في حياتي“ في تعليقه على موافقة فلادا على الخطبة.

وارتدى زينتشينكو وفلادا قميص المنتخب الأوكراني وحولهما باقة ورود حمراء وبيضاء كبيرة ووضع قبلة على شفتيها بعد موافقتها على الخطبة.

وكانت شائعات قد ترددت عن وجود علاقة رومانسية بينهما في وقت سابق من هذا العام عندما قبل زينتشينكو المذيعة بعد لقاء أجرته معه عقب فوز أوكرانيا على صربيا بخماسية نظيفة.

لكن بعد الفوز على البرتغال يوم الاثنين الماضي ظهر مجددًا لكن إلى جوار أحد زملائه خلال مقابلة مع فلادا عقب الانتصار.

وحضرت فلادا تدريبات سيتي الشهر الماضي والتقطت عدة صور مع بيب غوارديولا المدير الفني للفريق ونشرتها على حسابها في إنستغرام الذي يتابعه نحو 200 ألف شخص حول العالم.

وتأهل منتخب أوكرانيا إلى نهائيات أمم أوروبا 2020، بعد تصدره المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 19 نقطة، متفوقا بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه منتخب البرتغال.

View this post on Instagram Siiiiiiiiiiiiii ❤️ A post shared by Vlada (@v.lada_sedan) on Oct 16, 2019 at 8:20am PDT

زينتشينكو إلى سيتي

وانتقل لاعب الوسط الأوكراني من فريق أوفا الروسي إلى مانشستر سيتي قبل ثلاث سنوات وبات عنصرا مهما في تشكيلة المدير الفني الإسباني غوارديولا.

وكان الشاب الأوكراني لديه العديد من العروض بخلاف عرض فريق المدرب الإسباني وعلى رأسها من وصيف الدوري الألماني بوروسيا دورتموند.

الجدير بالذكر أن لاعب شاختار دونيستك السابق بات عنصرًا أساسيا في تشكيلة أوكرانيا التي تأهلت إلى بطولة أوروبا 2020 للمرة الثالثة على التوالي بعد استضافة البطولة بالاشتراك مع بولندا عام 2012.

ويعد زينشينكو واحداً من أفضل المواهب الأوكرانية الواعدة، وشارك مع منتخب بلاده الأول للمرة الأولى في إسبانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2015 عندما كان في الثامنة عشر من عمره.

وفي مايو/آيار 2016 سجل هدفه الأول لأوكرانيا في الفوز على رومانيا (4-3) ليكون أصغر لاعب يسجل لبلاده في مباراة دولية ويتفوق على رقم الأسطور أندريه تشيفشنكو.

وتم اختياره في تشكيل بلاده في يورو 2016 كما شارك مرتين كبديل أمام ألمانيا وأيرلندا الشمالية وشارك 6 مباريات في موسم 2016-2017.

وقضى زينشينكو موسم 2016-2017 معاراً لفريق بي إس في إيندهوفن الهولندي قبل عودته إلى سيتي ليصبح ضمن تشكيلة غوارديولا.