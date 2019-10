محمد صلاح يشعل مواقع التواصل بظهور غريب في عيد ميلاد ابنته (صور)

أشعل اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره الغريب وهو يحتفل بعيد ابنته مكة.

وظهر صلاح وهو يجسد دور بطل فيلم الرسوم المتحركة ”moana“ فبدا شبه عارٍ كالشخصية، فيما تقمصت مكة دور الأميرة في الفيلم الشهير حيث ارتدت بجانب والدها الملابس التي تشتهر بها هذه الشخصية.

ونشر صلاح صوره على حساباته في مواقع التواصل وعلق عليها قائلًا: ”أحضرت لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي“.

I, Maui, bring to you Moana! Happy birthday my princess. #Birthday #AmazingFather pic.twitter.com/LH0dHvK2Ua

— Mohamed Salah (@MoSalah) October 16, 2019