رادار نادي ليفربول يرصد صفقة دفاعية شابة بـ20 مليون جنيه إسترليني

لا تنتظر جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أي صفقات مميزة لمتصدر البريمييرليغ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير 2020.

وقال بيتر مور، الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، إنه لا يعتقد أن الألماني يورغن كلوب سيقوم بإنفاق كبير في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة أن المدرب الألماني أبدى من قبل رغبته في عدم التعاقد مع لاعبين جدد خلال الموسم الحالي، في ظل اقتناعه الشديد بالمجموعة التي يمكلها الفريق حالياً.

وتوّج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على حساب توتنهام الإنجليزي، بعد أن سبق له التأهل لنهائي نفس المسابقة في الموسم قبل الماضي، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني 1-3، كما حصل ليفربول على كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي في أغسطس الماضي.

We’ve been linked to Ben White, Brighton’s 22yo CB currently on loan at Leeds (where they seem to rate him highly..!) pic.twitter.com/d9xVa8rPoU — ???? The Red Debate ???? (@TheRedDebate) October 12, 2019

صفقة شابة

ولكن موقع ”ليفربول إيكو“، المتخصص في أخبار ”الريدز“، أشار إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً كي يتعاقد ليفربول مع بعض المواهب الشابة التي يمكن أن تمثل عناصر واعدة في المستقبل.

وأشار الموقع، في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي ليفربول يراقبون عن قرب اللاعب الشاب ”بن وايت“ نجم نادي برايتون الإنجليزي، والمعار حالياً لنادي ليدز يونايتد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، والذي ينافس بقوة على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وشارك بن وايت، في 12 مباراة حتى الآن مع ليدز، ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، ويبلغ من العمر 22 عاماً.

وأكد ”ليفربول إيكو“ أن مسؤولي الريدز مستعدون لضم بن وايت مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، ولكن من المتوقع أن تكون المفاوضات مع برايتون شاقة للغاية للحصول على خدمات اللاعب.

وتنتظر ليفربول مواجهة نارية أمام مانشستر يونايتد على ملعب ”أولد ترافورد“ مساء الأحد المقبل، في المرحلة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة في صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، بينما يعاني مانشستر يونايتد من نتائج كارثية هذا الموسم، حيث يحتل حالياً المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، من فوزين و3 تعادلات و3 هزائم، وأصبح قريباً للغاية من منطقة الأندية المهددة بالهبوط.

برشلونة يطارد نجم ليفربول

وكشفت تقارير صحفية رغبة نجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في استقدام أحد أبرز نجوم نادي ليفربول إلى صفوف البلوغرانا، لتعزيز خط هجوم الفريق.

ويرغب نادي برشلونة في ضم مهاجم مميز، كي يكون بديلاً للأوروغوياني لويس سواريز، الذي يبلغ من العمر حالياً 32 عاماً، وهو ما يدفع مسئولي البارسا نحو البحث عن لاعب يستطيع سد الفراغ الذي سيتركه سواريز في الهجوم الكتالوني.

وكان سواريز أحد نجوم ليفربول، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صيف 2014 مقابل 82 مليون يورو.

وربطت تقارير بين برشلونة والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، وسط توقعات بأن مسؤولي البارسا يرغبون في الحصول على خدمات اللاعب، الذي يملك شرطاً جزائياً في عقده مع النيراتزوري يبلغ 111 مليون يورو.

وقال موقع ”فوكس سبورتس“ إن ميسي يريد من برشلونة التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم هجوم نادي ليفربول.

وساهم فيرمينو في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ويعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة في الريدز بجوار المصري الدولي محمد صلاح والسنغالي الدولي ساديو ماني.

وأحرز فيرمينو، 28 عاماً، 3 أهداف هذا الموسم مع ليفربول، وساهم في صناعة 3 أهداف أخرى، وينتهي عقده مع الريدز في صيف 2023.

وأكد الموقع أن هناك تقارير ربطت برشلونة بعدد من نجوم ليفربول، وعلى رأسهم محمد صلاح وماني وألكسندر أرنولد، إلا أن ميسي حسم الموقف، ويريد ضم فيرمينو إلى البلوغرانا.