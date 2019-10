رادار نادي ليفربول يرصد صفقة دفاعية شابة بـ20 مليون جنيه إسترليني

لا تنتظر جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أي صفقات مميزة لمتصدر البريمييرليغ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير 2020.

وقال بيتر مور، الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، إنه لا يعتقد أن الألماني يورغن كلوب سيقوم بإنفاق كبير في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة أن المدرب الألماني أبدى من قبل رغبته في عدم التعاقد مع لاعبين جدد خلال الموسم الحالي، في ظل اقتناعه الشديد بالمجموعة التي يمكلها الفريق حالياً.

وتوّج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على حساب توتنهام الإنجليزي، بعد أن سبق له التأهل لنهائي نفس المسابقة في الموسم قبل الماضي، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني 1-3، كما حصل ليفربول على كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي في أغسطس الماضي.

