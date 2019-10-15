قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.. الإصابة تضرب دي خيا في مواجهة إسبانيا ضد السويد (فيديو)

غادر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الملعب مصابا بعد مرور ساعة من بداية مباراة منتخب بلاده خارج الديار أمام السويد ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد وقت قصير من الهدف الأول لأصحاب الأرض اليوم الثلاثاء.

وخرج دي خيا في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، وحل محله كيبا، حارس مرمى تشيلسي، وهو أول تغيير يقوم به روبرت مورينو، مدرب لاروخا.

ويتأخر المنتخب الإسباني بهدف دون رد سجله ماركوس بيرغ بالدقيقة 50 بالرغم من التصديات الرائعة التي قام بها ديفيد دي خيا في غياب مدافعين لاروخا.

وإذا استمرت النتيجة على هذا المنوال سوف يتأجل حسم المنتخب الإسباني إلى الجولة المقبلة من التصفيات لكن التعادل أو الفوز يضمن له مقعدا في اليورو.

ليفربول

وقال ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن المدافع جويل ماتيب عاد للتدريبات بعد تعافيه من كدمة أصيب بها الشهر الماضي، كما اقترب الحارس أليسون بيكر من العودة بعد إصابة في ربلة الساق.

وأصيب الكاميروني ماتيب خلال فوز ليفربول 1-صفر على شيفيلد يونايتد في 28 سبتمبر أيلول، وغاب عن انتصار فريقه 4-3 على سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا والفوز 2-1 على ليستر سيتي في الدوري هذا الشهر.

ومن المرجح أن يلعب ماتيب (28 عامًا)، الذي شارك أساسيًا في ست مباريات بالدوري حتى الآن، بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك عندما يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل.

ولعب جو غوميز وديان لوفرين بدلًا من ماتيب في آخر مباراتين.

وتدرب البرازيلي أليسون بيكر مع حراس ليفربول، اليوم الثلاثاء، ويأمل أن يخوض مباراته الأولى منذ إصابته في ربلة الساق أمام نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية للدوري، في أغسطس آب.

وحقق ليفربول الفوز في جميع مبارياته الثماني في الدوري حتى الآن، ليتقدم بفارق ثماني نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 12 برصيد تسع نقاط متقدمًا بنقطتين فقط على منطقة الهبوط بعد أسوأ بداية له في الدوري منذ 30 عامًا.

وكانت تقارير صحفية بريطانية، أشارت إلى أن البرازيلي أليسون بيكر، بات جاهزًا للعودة إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة، وقد يقود الفريق أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أمس الإثنين، إن الحارس الأول لليفربول تعافى تمامًا من الإصابة خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وظل متصدر الدوري الإنجليزي بدون حارسه الأول المؤثر منذ المباراة الافتتاحية للموسم، ولكن بعد تسعة أسابيع من إصابته في عضلة الساق ضد نوريتش سيتي في المباراة الأولى في البريميرليغ، من المتوقع أن يستعيد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مكانه في أولد ترافورد.

وخضع أليسون لبرنامج تدريبي مكثف وفردي، على مدار الأسبوع الماضي، دون تداعيات عليه، ليصبح الحارس البرازيلي الدولي الفائز بجائزة أفضل حارس في العالم العام الحالي، جاهزًا ليحل محل زميله أدريان، الذي أثبت أنه حارس بديل مثير للإعجاب لفريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب، وخاض كافة مباريات الفريق بالدوري حتى الآن.

وكذلك النجم المصري محمد صلاح الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي قبل الاستراحة الدولية، من المتوقع أيضًا أن يكون لائقًا لموقعة يوم الأحد المقبل، أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.