أبرز تغريدات تويتر الرياضية: إبراهيموفيتش يراوغ رائد فضاء.. ومحمد صلاح يدعم الشعب اللبناني (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

إبراهيموفيتش يراوغ رائد فضاء

نشر اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فيديو له عبر صفحته الشخصية وهو يراوغ أحد الأشخاص الذين يرتدون ملابس الفضاء، وعلق قائلًا:“أحمل كراتي إلى القمر“.

I bring my ballz to the moon pic.twitter.com/cqUUgMj7PC

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 15, 2019