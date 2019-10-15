أبرز تغريدات تويتر الرياضية: إبراهيموفيتش يراوغ رائد فضاء.. ومحمد صلاح يدعم الشعب اللبناني (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

إبراهيموفيتش يراوغ رائد فضاء

نشر اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فيديو له عبر صفحته الشخصية وهو يراوغ أحد الأشخاص الذين يرتدون ملابس الفضاء، وعلق قائلًا:“أحمل كراتي إلى القمر“.

I bring my ballz to the moon pic.twitter.com/cqUUgMj7PC — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 15, 2019

رحيم ستيرلينغ يشيد بقرار بلغاريا ضد العنصرية

نشر الإنجليزي رحيم ستيرلينغ ما ذكرته شبكة ”سكاي نيوز“، والتي أكدت على قرار الحكومة البلغارية بإقالة رئيس الاتحاد البلغاري على خلفية الهتافات العصرية ضد المنتخب الإنجليزي في اللقاء الذي جمع، أمس، بين إنجلترا وبلغاريا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، وعلّق قائلًا: ”خطوة جيدة ممتن لك مستر بوريسوف“.

بين تشيلويل: العنصرية ليس لها مكان بيننا

فيما نشر الإنجليزي بين تشيلويل صورة للاعبي منتخب الأسود الثلاثة عقب لقاء، أمس، الذي جمع بين إنجلترا وبلغاريا والذي انتهى بفوز المنتخب الإنجليزي بسداسية نظيفة، وشهدت المباراة هتافات عنصرية ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي، وعلّق قائلًا:“وصلنا إلى الملعب الليلة الماضية كفريق يتطلع إلى الحصول على 3 نقاط وتحركنا كأسرة واحدة.. من اللاعبين والمشجعين.. والعنصرية غير مقبولة وليس لها مكان في المجتمع أو كرة القدم.. هذه حقيقة“.

أوزيل يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته

نشر مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له برفقة زوجته بمناسبة عيد ميلاده وحرص على توجيه الشكر لزوجته وكل من بعث له برسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده، وعلق قائلًا:“يوم جميل مع زوجتي.. شكرًا على تمنيات عيد الميلاد.. بارك الله فيكم جميعًا“.

محمد صلاح يدعم الشعب اللبناني

حرص محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، على دعم الشعب اللبناني إثر الحرائق التي اندلعت بالعديد من المنطاق اللبنانية، اليوم الثلاثاء، حيث علّق عبر صفحته الرسمية، قائلًا:“كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر“.

ثيو هيرنانديز يهنئ رونالدو بإنجازه

حرص ثيو هيرنانديز على تهنئة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما وصل إلى الهدف رقم 700 له في مسيرته مع كرة القدم.

وسجل رونالدو الهدف رقم 700 في شباك أوكرانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 ’ حيث نشر هيرنانديز صور لرونالدو، وعلق قائلًا:“عنوان القمة“.

ميغل يعود للتدريبات بكامل طاقته

نشر سان ميغل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له من تدريبات فريقه، وعلق قائلًا: ”العودة إلى التدريبات بطاقة كاملة“.

لوكاس هيرنانديز يشكر جماهير فرنسا

نشر الفرنسي لوكاس هيرنانديز صورة له بقميص منتخب بلاده بعد الانتهاء من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 قبل أن تستأنف الشهر المقبل وحرص اللاعب على توجيه الشكر لجماهير فرنسا ، حيث علّق أعلى الصورة، قائلًا: ”شكرًا لك على دعمك.. موعدنا في نوفمبر“.

بن ناصر: انتظروا بطل أفريقيا

نشر الجزائري إسماعيل بن ناصر فيديو له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده أثناء الاحتفال بلقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وذلك قبل لقاء محاربي الصحراء بمنتخب كولومبيا وديًا.

كوكا: ستأتي الأهداف في الوقت المناسب

نشر أحمد حسن ”كوكا“، لاعب المنتخب المصري، صورة له من لقاء، أمس، الذي جمع بين منتخب الفراعنة ومنتخب بتسوانا وديًا، وعلّق كوكا الذي لم يستطع أن يقدم أوراق اعتماده عند الجماهير المصرية حتى الآن، قائلًا:“عند الله الوقت المناسب.. ابدأ في وقت مبكر.. ابدأ في وقت متأخر.. يستغرق القليل من الصبر ويستغرق الكثير من الإيمان“.