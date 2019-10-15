استقالة رئيس الاتحاد البلغاري بعد إساءة عنصرية في مباراة إنجلترا

استقال بوريسلاف ميهايلوف من رئاسة الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد أن دعاه رئيس الوزراء إلى التنحي عقب إساءات عنصرية أطلقتها جماهير بلغارية، واستهدفت لاعبي منتخب إنجلترا السود في مباراة بتصفيات بطولة أوروبا 2020 أقيمت في صوفيا، أمس الإثنين.

ودعا رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، اليوم، الحارس السابق ميهايلوف إلى الاستقالة بعد أن تسببت هذه الأحداث في توقف المباراة مرتين، في إطار توصيات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمواجهة الأحداث العنصرية في الملعب والتي تتألف من ثلاث خطوات متدرجة.

وسحقت إنجلترا مستضيفتها بلغاريا بستة أهداف دون رد.