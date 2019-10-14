تصفيات يورو 2020.. تأهل أوكرانيا وفوز ساحق لإنجلترا وتعادل فرنسا مع تركيا

قطع منتخب إنجلترا خطوة جديدة في طريقه للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بفوز الكبير بنتيجة 6/0 على بلغاريا، الإثنين، في المجموعة الأولى من التصفيات.

وسجل منتخب إنجلترا 4 أهداف في الشوط الأول سجلها ماركوس راشفورد بتسديدة قوية في الدقيقة السابعة، في حين وقع روس باركلي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 20 و32، قبل أن يوقع رحيم سترلينغ الهدف الرابع في الدقيقة 45، وسجل رحيم سترلينغ الهدف الخامس، في حين سجل هاري كين الهدف السادس.

ورفع الفوز رصيد منتخب إنجلترا إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط عن منتخب التشيك صاحب المركز الثاني.

وضمن منتخب أوكرانيا التأهل إلى أمم أوروبا 2020، بعد فوزه 2/1 على منتخب البرتغال، ونجح لاعبو المدرب آندري شيفتشينكو في إنهاء الشوط الأول متفوقين 2/0، سجلهما رومان ياريمتشيوك في الدقيقة السادسة، وآندريه يارمولنكو في الدقيقة 27.

وجاء هدف ياريمتشيوك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة صدها حارس البرتغال، وكذلك جاء هدف يارمولنكو من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية متقنة من فيتالي مايكوليتكو.

وطرد حكم المباراة اللاعب تاراس ستيبانينكو من أوكرانيا ومنح البرتغال ركلة جزاء، سجل منها كريستيانو رونالدو هدف التقليص في الدقيقة 72.

وسجل أوليفيه جيرو هدفه الثاني على التوالي مع منتخب فرنسا، ليقود الديوك للتسجيل على تركيا في الدقيقة 76، لكن الرد التركي لم يتأخر كثيرًا بعدما سجل كان إيهان هدفًا في الدقيقة 82.

ورفع التعادل رصيد كل من فرنسا وتركيا إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة.

تصفيات اليورو 2020 : بلغاريا 0 : 1 إنجلترا | هدف ماركوس راشفورد في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM !pic.twitter.com/0H1eoNA53R — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 14, 2019

تصفيات اليورو 2020 : بلغاريا 0 : 2 إنجلترا | هدف روس باركلي في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/7pblh7sQ1q — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 14, 2019

تصفيات اليورو 2020 : بلغاريا 0 : 3 إنجلترا | هدف روس باركلي في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/4QolPEgYnp — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 14, 2019

تصفيات اليورو 2020 : بلغاريا 0 : 4 إنجلترا | هدف رحيم سترلينق في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/1dM9pOdNUw — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 14, 2019

تصفيات اليورو 2020 : أوكرانيا 1 × 0 البرتغال | هدف أوكرانيا الاول في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/k5w8IHyBbk — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 14, 2019

تصفيات اليورو 2020 : أوكرانيا 2 × 0 البرتغال | هدف أوكرانيا الثاني في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/FwP0JMvGiA — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 14, 2019

تصفيات اليورو 2020 : ???? فرنسا 1 × 0 تركيا | هدف جيروووو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/RlGlXDSziY — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 14, 2019

تصفيات اليورو 2020 : ???? فرنسا 1 × 1 تركيا | هدف كاااااان في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/vPag4nnS5Z — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 14, 2019