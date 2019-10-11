إيقاف لاعب ليفربول أسبوعين بسبب هاري كين‎

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هارفي إيليوت لاعب ليفربول الصاعد بالإيقاف 14 يومًا عن خوض جميع المباريات المحلية، بعد أن تهكم على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر الاتحاد، اليوم الجمعة، أن إيليوت (16 عامًا) اعترف بانتهاك اللوائح بعد أن قلد كين قائد المنتخب الإنجليزي في مقطع فيديو انتشر عبر سناب شات خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حين تغلب ليفربول على توتنهام في مدريد.

وأضاف الاتحاد في بيان أن الفيديو يشكل ”انتهاكًا صارخًا“ لقواعده؛ لأنه تضمن إشارة إلى إعاقة.

كما فرض الاتحاد غرامة على إيليوت قدرها 350 جنيهًا إسترلينيًا (443 دولارًا) وطلب منه الحضور شخصيًا للمشاركة في دورة تثقيفية.

وقدم إيليوت، الذي شارك لأول مرة في انتصار ليفربول 2-صفر الشهر الماضي أمام ميلتون كينز دونز في كأس الرابطة، اعتذارًا عن الفيديو في وقت سابق هذا الموسم.

وكتب إيليوت بيان اعتذار على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، قال فيه: أريد تقديم اعتذاري من القلب عن أي إهانة تسبب بها مقطع الفيديو الخاص بي المنتشر.

وأضاف: الفيديو كان خاصًا وتم تصويره مع أصدقائي، ولم يكن مقصودًا به إهانة أي شخص، أريد التأكيد أنه لا يعبّر عني.

View this post on Instagram Dream come true! ????????⚽️ #LFC #YNWA A post shared by Harvey Elliott (@harveyelliott07) on Jul 28, 2019 at 1:16pm PDT

وكان إيليوت قد انضم إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشارك في مباراة ودية أمام نابولي الإيطالي، التي شهدت خسارة “الحمر” بنتيجة (3-صفر).

ويلعب إيليوت في مركز الجناح، وخلال الموسم الماضي لعب 3 مباريات مع فولهام، منها اثنتان في بطولة الدوري، ومباراة في كأس إنجلترا.

كما أصدر ليفربول بيانًا قال فيه: ”لقد كان اعتذار إيليوت صادقًا ومباشرًا وهو يعلم أن هذه الأفعال على الصعيد الشخصي والعلني خاطئة“.

وأضاف: ”يجب النظر إلى سنه آنذاك عندما قام بهذه الحركة، وسنعمل مع هارفي إيليوت لحضور جلسات تربوية لتقويم سلوكه“.

وأتم النادي: ”لقد عزم اللاعب من خلال رغبته بالتعلم بأن يتحلى بالقيم والسلوك المتوقع من لاعب يمثل ناديًا بحجم ليفربول“.