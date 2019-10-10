قد يلعب دور المنقذ في هذا النادي.. يورغن كلوب يثير الجدل مجددًا حول مستقبله مع ليفربول

قالت تقارير صحفية إن الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي أثار الشكوك من جديد حول وجهته المقبلة، بعد نهاية عقده مع الريدز في منتصف عام 2022.

وأدلى كلوب أخيراً ببعض التصريحات المتضاربة حول استمراره برفقة ليفربول وتجديد عقده مع النادي الإنجليزي، حيث نفى تصريحات مدير أعماله التي أشار فيها إلى أن كلوب لن يستمر مع الريدز، لأنه لن يحتمل الطقس الإنجليزي لسنوات إضافية بعد 2023، وأكد المدرب أن مدير أعماله كان يمزح على الطريقة الألمانية.

وأشار كلوب في نفس الوقت إلى أنه من المبكر للغاية الحديث عن تجديد عقده مع ليفربول في الوقت الحالي.

مسيرة ناجحة

وقاد كلوب ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي في عام 2019، ويسعى لتحقيق الحلم الأكبر بالنسبة لعشاق الريدز، وهو استعادة لقب الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، الغائب عن أنفيلد منذ عام 1990.

ويتصدر ليفربول المسابقة حالياً بالعلامة الكاملة، بعد الحصول على 24 نقطة في 8 مباريات، وبفارق 8 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب والمنافس المباشر.

وتنتظر ليفربول مواجهة نارية مع مانشستر يونايتد يوم الـ20 من أكتوبر المقبل، على ملعب ”أولد ترافورد“، في مواجهة ستكون كاشفة لفرص الريدز في استعادة اللقب، وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، الذي فرّط فيه ليفربول في التتويج بالبريمييرليغ، بعد أن كان متفوقاً على السيتي بفارق 7 نقاط.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن كلوب فتح الباب أمام ناديه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، كي يقوده من جديد، رغم أنه أصبح المدرب الأول في العالم حالياً، ويطادرده عملاقا الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد كي يكون القائد المستقبلي.

المنقذ كلوب

وأشارت ”ميرور“، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن كلوب سيوافق على العودة إلى بروسيا دورتموند إذا كان هو المنقذ للنادي الألماني، الذي قاده للتتويج ببطولة الدوري، البوندزليغا مرتين خلال مشواره برفقة الفريق والذي استمر 7 سنوات، وكان قريباً من التتويج بدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف في النهائي.

وقال كلوب: ”سأوافق إذا كنت أنا المنقذ، إذا كانوا يريدون مني إنقاذ الفريق، إنه شيء جيد للغاية أن يكون هناك عرض من دورتموند، ولكن دعوني أقلْ إن عودتي إلى هناك ربما لا تكون قريبة“.

ونقلت عن هانز خواكيم فاتزكه، الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند الألماني، قوله إنه عرض بالفعل على كلوب العودة لقيادة النادي بعد خسارة ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، إلا أن كلوب رفض العرض، وأكد احترامه لعقده مع الريدز.

وأكد فاتسكه أن علاقته مع كلوب كانت ولا تزال مميزة للغاية، بعد أن قضى المدرب 7 سنوات رائعة مع دورتموند، وقاده فيها للتتويج بلقبين في الدوري.