غوارديولا: نجم مانشستر سيتي ليس للبيع حتى بـ 500 مليون جنيه إسترليني

يراهن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على نجمه الشاب فيل فودين البالغ 19 سنة للمستقبل وأكد أنه اللاعب الوحيد في الفريق الذي ليس للبيع حتى لو توصلوا بعرض يبلغ 500 مليون يورو.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها “ ذا صن “ :“ لم نمنح فودين عرضًا جديدًا من أجل لا شيء ، إنه الوحيد الغير قابل للبيع مهما كانت الظروف وحتى بمبلغ 500 مليون جنيه يورو ”.

وأضاف المدرب الإسباني :“ فيل لن يرحل إلى أي مكان إنه في سيتي ولن نتعاقد مع أي لاعب في ذلك المركز ”.

ويفكر المدرب الإسباني في جعل النجم الشاب خليفة للإسباني دافيد سيلفا حين يغادر الفريق في الصيف القادم لنهاية عقده.

وقال غوارديولا :“ عندما يغادر دافيد سيلفا نعرف جيدًا من يكون ساحرنا الجديد ”.

وكتب غوارديولا في كتابه “ فريق الأحلام الذي يصدر قريبًا حول النجم الشاب :“ كبر معنا إنه لاعب منا وسيكون متألقًا وأحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز ”.

واختار المدرب الإسباني فيل فودين على جادون سانشو وإبراهيم دياز وفضله عليهما مما دفع سالنشو للرحيل نحو بروسيا دورتموند و دياز نحو ريال مدريد.

وأصبح سانشو لاعبا مميزًا ونجمًا فوق العادة في ألمانيا كما أصبح لاعبًا أساسيًا في منتخب إنجلترا الأول بينما لازال فودين ينتظر حظه وقال غوارديولا :“ يجب أن تسير الأمور بشكل بطيء ”.

وأضاف :“ شيء واضح فودين يملك مكانة في الفريق الأول لمانشستر سيتي ، كنت مهتمًا لأرى إن كان مدربًا آخر سيمنحه الفرصة للتطور أو سيعيره ، لا أحب تركه خارج قائمة الفريق لكن علي التفكير في كل اللاعبين وفودين يتفهم ذلك ”.

ورغم ثقة غوارديولا والإشادة بنجمه الشاب لكنه على المستوى الدولي لازال لم يصل للمنتخب الإنجليزي الأول ويكتفي بالحضور ضمن منتخب أقل من 21 سنة فيما وصل لاعبون في سنه كجادون سانشو وتومي أبراهام للمنتخب الأول.

ولم يشارك فيل فودين سوى في 40 لقاء رفقة مانشستر سيتي منذ بداية سنة 2017 سجل خلالها 8 أهداف ولعب هذا الموسم 4 لقاءات.

وكان غوارديولا في كتابه “ فريق الأحلام “ قد أكد على اتفاقه مع إدارة مانشستر سيتي على تكوين فريق قوي مؤكدًا على كونه سيرحل في حال فشله في تحقيق المشروع.

وكتبت بيب غوارديو في الكتاب حول علاقته مع الإماراتي خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي :“ هو يعرف جيدًا أني سأرحل في حال لم تسر الأمور بشكل جيد وكما كان متوقعًا ”.

وأضاف المدرب الإسباني :“ سأعمل كل شيء من أجل تجنب ذلك ولن أدخر جهدًا لجعل الأمور تسير بشكل جيد .“

وفاز مانشستر سيتي بكل الألقاب المحلية الموسم الماضي وحافظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع مثير مع ليفربول انتهى بفارق نقطة واحدة كما توج بلقب الدرع الخيرية على حساب منافسه بضربات الترجيح.

ويبقى الفشل يرافق المدرب الإسباني بيب غوارديولا ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا حيث لم يتمكن من تجاوز ربع النهائي في الموسمين الماضيين وخرج على يد فرق إنجليزية ليفربول وتوتنهام.