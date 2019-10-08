تقارير: ماسيمليانو أليغري يقترب من قيادة مانشستر يونايتد خلفًا لسولشاير

ألمحت تقارير صحفية، إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي استقروا على اسم مدربهم الجديد، حال إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، اليوم الثلاثاء، فإن يونايتد يضع ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس السابق، كخيار أول حال الاستغناء عن خدمات المدرب الحالي أولي سولشاير.

وتابعت، أن أليغري اتخذ الخطوة الأولى لتدريب مانشستر يونايتد بعدما بدأ بتعلم اللغة الإنجليزية.

ويعاني مانشستر يونايتد من مستوى متواضع في الموسم الجاري بعدما حصد 9 نقاط من 8 جولات في الدوري الإنجليزي وضعته في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتولّى سولشاير القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي خلفًا للبرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، بصفة مؤقتة، قبل أن تسند إليه الإدارة المسؤولية بشكل دائم في مارس الماضي.

ويشهد يونايتد تراجعًا في النتائج منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد مضي 7 شهور على تولي سولسكاير منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد بصورة دائمة، تسير الأمور على ما يبدو من سيئ إلى أسوأ، حيث لم يجمع الفريق سوى 14 نقطة من آخر 15 مباراة له، ليتفوق فقط على ساوثهامبتون (13 نقطة) وبرايتون (12 نقطة)، وواتفورد (10 نقاط) من بين الـ 14 ناديًا التي كانت تلعب في الدوري الإنجليزي خلال تلك الفترة.

ومعدل الفوز الذي حققه سولسكاير مع مانشستر يونايتد يلامس الآن 47.5 %- الأسوأ من قبل أي مدير فني تولّى المسؤولية في ”أولد ترافورد“ منذ ديفي سيكستون الذي قاد الفريق خلال الفترة من 1977-1981.

ولم يحقق سولسكاير أي فوز في المباريات التي خاضها خارج ”أولد ترافورد“ في ”البريميرليغ“ منذ فبراير الماضي، كما أخفق لاعبو ”الشياطين الحمر“، في إحراز أكثر من هدف في أي مباراة منذ فوزها في المباراة الافتتاحية من بطولة الدوري على تشيلسي بنتيجة 4-0.

يذكر أن أليغري فضل الجلوس لمدة عام في البيت بعد الرحيل عن تدريب يوفنتوس في الصيف الماضي ورفض عدة عروض تدريبية كان آخرها في الأيام الماضية من فريقه السابق ميلان، بحسب الصحافة الإيطالية.

وقاد أليغري يوفنتوس منذ 2014 وحتى 2019، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات على التوالي كما فاز بلقب كأس إيطاليا 4 مرات على التوالي، ولقب السوبر الإيطالي مرتين، ووصل نهائي دوري البطال مرتين لكنه لم يتوج به.

وتولّى صاحب الـ52 عامًا تدريب ميلان خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 وقاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي مرة وكأس السوبر مرة.

وكانت تقارير إيطالية منفصلة قد أشارت إلى أن أليغري يعكف الآن على حضور كورسات مكثفة لتعلم اللغة الإنجليزية، استعدادًا لتلقي أي عرض تدريبي في الدوري الإنجليزي.